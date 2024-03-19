Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Yeni Zelanda'yı gelişmiş ülkelerle ilişkilerinin ön safında görüyor

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Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Pasifik'te ABD ve müttefikleriyle gerilim ve cepheleşmenin arttığı bir dönemde Yeni Zelanda'yı "gelişmiş ülkelerle ilişkilerinin ön safında gördükleri" mesajını verdi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Vang, Yeni Zelanda'yı ziyaretinde Başbakan Christopher Luxon tarafından kabul edildi.

Vang, görüşmede, iki ülke arasındaki "kapsamlı stratejik ortaklığın" kurulmasının 10. yılı olduğunu vurgulayarak, "Yeni Zelanda'yı, gelişmiş ülkelerle ilişkilerimizin ön safında görüyoruz." dedi.

Çinli Bakan, eğitim, teknoloji, altyapı, yatırım ve ticaret alanlarında işbirliğini öncelik olarak gördüklerini ve bu alanlarda Yeni Zelanda ile ortaklığa hazır olduklarını vurguladı.

Vang, ziyaretinde ayrıca Ticaret Bakanı Todd McClay ile de bir araya geldi.

Çin ile Yeni Zelanda'nın güncellenen serbest ticaret anlaşmasını etkin şekilde uygulanmasını dilediklerini belirten Vang, iki ülke arasındaki hizmet ticaretinde negatif listenin kaldırılması için müzakerelere en kısa sürede başlama çağrısında bulundu.

Çinli Bakan, Yeni Zelanda'yı ziyaretinin ardından yarın Avustralya'ya geçerek burada temaslarda bulunacak.