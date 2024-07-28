Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ABD\'ye yönelik politikasının tutarlı olduğunu söyledi

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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Viyentiyan'da ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile yaptığı görüşmede, Çin'in ABD'ye yönelik politikasının tutarlı olduğunu, ABD'nin de rasyonel ve pragmatik bir Çin politikasına geri dönmesi gerektiğini söyledi.

VİYENTİYAN, 28 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Laos'un başkenti Viyentiyan'da Cumartesi günü bir araya gelerek ikili ilişkiler hakkında görüş alışverişinde bulundu. İki bakan, her düzeyde iletişimi sürdürme ve iki ülke lideri arasında Kasım ayında San Francisco'da yapılan toplantıda varılan önemli ortak mutabakatları hayata geçirme konusunda anlaştı.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan Wang son üç ayda iki ülkenin diplomatik, mali, kolluk kuvvetleri ve iklim ekiplerinin yanı sıra iki ordunun iletişimi sürdürdüğünü ve halklar arası etkileşimin arttığını belirtti. Wang ancak bununla birlikte ABD'nin Çin'i kontrol etmek ve baskı altına almak üzerine kurulu bir politika izlemekten kaçınmadığını, hatta daha da ileri gittiğine işaret etti.

Çin-ABD ilişkilerinde hala risk oluşturan ve zorluk yaratan unsurların olduğunu ve ikili ilişkilerin gerilimin azaltılması ve istikrara kavuşturulması yönünde kritik bir noktada bulunduğunu söyleyen Wang, izlenecek politikaların yeniden düzenlenmesi, risklerin yönetilmesi, farklılıkların uygun şekilde ele alınması, rahatsızlıkların giderilmesi ve işbirliğinin ilerletilmesi için çaba gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Taiwan'ın Çin'in bir parçası olduğunu vurgulayan Wang, Taiwan'ın hiçbir zaman bir ülke olmadığını ve olmayacağını belirtti. Wang, "Taiwan'ın bağımsızlığının" Taiwan Boğazı'ndaki barışa ters düştüğünü ifade ederek, bağımsızlık yanlısı güçlerin yapacağı her provokasyonun tam birleşme hedefi doğrultusunda karşı tedbirlerle karşılanacağı ve bu konudaki faaliyet alanlarının daraltılacağı uyarısında bulundu.

Ren'ai Jiao meselesi hakkında ayrıntılı bilgi veren Wang, Çin'in meseleye ilişkin Filipinler ile geçici bir anlaşmaya vardığını hatırlattı. Filipinler'in sözünü tutarak daha fazla inşaat malzemesi göndermeyi durdurması gerektiğini söyleyen Wang, ABD'den ateşi körüklemekten ve Güney Çin Denizi'ndeki istikrara zarar vermekten vazgeçmesini istedi.

Çin'in Ukrayna konusundaki tutumunun adil ve şeffaf olduğunu ve barış görüşmelerini desteklemeye devam edeceğini belirten bakan, ABD'yi tek taraflı yaptırımlar ile sınır aşan yargı politikasını kötüye kullanmaktan vazgeçmeye çağırdı. Sahte suçlamaları reddettiklerini ve baskı ya da şantaja boyun eğmeyeceklerini ifade eden Wang, başlıca çıkarları ile meşru haklarını korumak için kararlı tedbirler alacaklarını belirtti.

Blinken ise ikili ilişkilerin istikrara kavuşturulması yönünde kararlı olduklarını ve tek Çin ilkesini desteklemeye devam ettiklerini söyledi.

Bakan, Çin ile düzenli iletişimi sürdürmek, ayrıca uyuşturucu ile mücadele ve yapay zeka gibi alanlarda işbirliğini devam ettirmek istediklerini belirtti.

Blinken, ABD'nin iki ülke arasındaki farklılıkları yönetmek ve yanlış anlama ve çıkarımlardan kaçınmak istediğini ifade etti.

İki bakan ayrıca, Gazze ve Kore Yarımadası'ndaki durum ile Myanmar sorunu hakkında da görüş alışverişinde bulundu.