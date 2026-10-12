Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Bakü'de CICA zirvesinde Xi'nin Özel Temsilcisi olacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Bakü'de CICA zirvesinde Xi'nin Özel Temsilcisi olacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Bakü\'de CICA zirvesinde Xi\'nin Özel Temsilcisi olacak
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Bakü'de 15 Ekim'de yapılacak CICA 7. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde Xi Jinping'in Özel Temsilcisi olarak yer alacak. Wang, 14-20 Ekim'de Azerbaycan, Hırvatistan, Karadağ ve Bulgaristan'a ziyaret gerçekleştirecek.

BEİJİNG, 12 Ekim (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nın (CICA) 7. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılacak.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü pazartesi günkü basın toplantısında, aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Wang'ın, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 15 Ekim'de düzenlenecek zirvede Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in Özel Temsilcisi olarak yer alacağını belirtti.

Sözcü, Wang'ın 14-20 Ekim tarihlerinde Azerbaycan, Hırvatistan, Karadağ ve Bulgaristan'a da ziyaret düzenleyeceğini ifade etti.

Kaynak: Xinhua
Çin Halk CumhuriyetiDış PolitikaBulgaristanHırvatistanAzerbaycanXi JinpingPolitikaKaradağHükümetGüncelDünyaBaküSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tokat’ta 2 bin 914 kişi hastanelik oldu Okullar tatil edildi Tokat'ta 2 bin 914 kişi hastanelik oldu! Okullar tatil edildi
Arda Turan’dan Milli Takım teklifine olay yanıt TFF hemen karşılık verdi Arda Turan'dan Milli Takım teklifine olay yanıt! TFF hemen karşılık verdi
Görüntü Türkiye’den İki şeritli yolu kapattılar, onlarca araç geçiş için bekledi Görüntü Türkiye'den! İki şeritli yolu kapattılar, onlarca araç geçiş için bekledi
Yayıncı kuruluş bunu nasıl açıklayacak Beşiktaş maçındaki detay olay oldu Yayıncı kuruluş bunu nasıl açıklayacak? Beşiktaş maçındaki detay olay oldu
Manisa’daki facianın ardından yürekleri ağza getiren görüntü Otobüs seyir halindeyken yer değiştirdiler Manisa'daki facianın ardından yürekleri ağza getiren görüntü! Otobüs seyir halindeyken yer değiştirdiler
11 kişiye tabut olan otobüsün şoförü kendini böyle savundu 11 kişiye tabut olan otobüsün şoförü kendini böyle savundu
PKK, Kuzey Irak’taki 4 kampı boşalttı PKK, Kuzey Irak'taki 4 kampı boşalttı
Dakikalar önce söylemiş Kaplanın öldürdüğü gencin son isteği ortaya çıktı Dakikalar önce söylemiş! Kaplanın öldürdüğü gencin son isteği ortaya çıktı
Çimenlik alanda şüpheli ölüm Yanına gidenler ağzını görünce şoke oldu Çimenlik alanda şüpheli ölüm! Yanına gidenler ağzını görünce şoke oldu
A Milli Takım’da büyük bomba Herkes Arda’yı beklerken o geliyor A Milli Takım'da büyük bomba! Herkes Arda'yı beklerken o geliyor
17:24
Kastamonu’da köyde silahlı katliam: 4 ölü
Kastamonu'da köyde silahlı katliam: 4 ölü
17:19
Dünyaca ünlü hocadan olay tehdit: Tokatlarım seni
Dünyaca ünlü hocadan olay tehdit: Tokatlarım seni
17:02
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’de oynayan 72 yıllık kulüp satıldı
Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'de oynayan 72 yıllık kulüp satıldı
16:56
Bir bardak su başına iş açtı Tutuklanması isteniyor
Bir bardak su başına iş açtı! Tutuklanması isteniyor
16:53
’Ankara Abisi’ Yasin Oyanık gözaltında mı Beklenen açıklama geldi
'Ankara Abisi' Yasin Oyanık gözaltında mı? Beklenen açıklama geldi
16:29
Bakan Çiftçi duyurdu Saldırılar sonrası okullarda yeni dönem: En az yarım saat önce...
Bakan Çiftçi duyurdu! Saldırılar sonrası okullarda yeni dönem: En az yarım saat önce...
15:55
Bir kentimiz diken üstünde Binlerce kişiyi hastanelik eden salgının nedeni belli oldu
Bir kentimiz diken üstünde! Binlerce kişiyi hastanelik eden salgının nedeni belli oldu
15:37
Resmen açıklandı Acun Ilıcalı’nın yeni transferi Türkiye’den
Resmen açıklandı! Acun Ilıcalı'nın yeni transferi Türkiye'den
15:25
A Milli Takım’da büyük bomba Herkes Arda’yı beklerken o geliyor
A Milli Takım'da büyük bomba! Herkes Arda'yı beklerken o geliyor
15:12
Çimenlik alanda şüpheli ölüm Yanına gidenler ağzını görünce şoke oldu
Çimenlik alanda şüpheli ölüm! Yanına gidenler ağzını görünce şoke oldu
14:42
Başörtüsü krizinin tırmandığı Azerbaycan’da Aliyev’i zora sokacak görüntü
Başörtüsü krizinin tırmandığı Azerbaycan'da Aliyev'i zora sokacak görüntü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2026 17:47:44. #.0.3#
SON DAKİKA: Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Bakü'de CICA zirvesinde Xi'nin Özel Temsilcisi olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei