Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, barışın yeniden tesis edilmesini destekleyeceğini belirtti

BEİJİNG, 21 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, dünya genelinde çatışmaların tırmanmasını önlemeye ve barışın yeniden tesis edilmesini teşvik etmeye yönelik tüm çabaları destekleyeceklerini belirtti.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan Wang söz konusu açıklamayı, Mısır, Tunus, Togo ve Fildişi Sahili'ni kapsayan dört Afrika ülkesine yaptığı son seyahatle ilgili Cuma günü basına bilgi verirken yaptı.

Wang, Çin'in sivillere zarar veren tüm eylemleri kınadığını ve uluslararası hukukun ihlal edilmesine karşı olduğunu vurguladı.

Kızıldeniz'deki durumla ilgili olarak ise sivil gemilere yönelik tacize son verilmesi çağrısında bulunan Wang, ilgili taraflardan yangına körükle gitmekten kaçınmalarını, deniz yollarının güvenliğini hukuka uygun olarak ortaklaşa korumalarını ve Yemen dahil Kızıldeniz'e kıyısı olan ülkelerin egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı göstermelerini istedi.

Gazze'deki çatışmayla ilgili olarak da Filistin meselesinin her zaman Ortadoğu sorununun temelini oluşturduğunu ifade eden Wang, Filistin halkının meşru ulusal hakları ile uzun zamandır hayalini kurduğu bağımsız bir devlet kurma arzusunu yerine getirme yönündeki haklı davalarını kararlılıkla desteklediklerini belirtti.