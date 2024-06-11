Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira ile Görüştü - Son Dakika
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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira ile Görüştü

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Rusya'nın Nijniy Novgorod kentinde Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira ile bir araya geldi. Wang, Çin'in diplomatik ilişkilerinde Brezilya'ya her zaman öncelik verdiğini belirtirken, iki ülkenin işbirliğini artırmaya istekli olduklarını ifade etti. Ayrıca, Çin ve Brezilya'nın uluslararası ilişkilerde adil ve yapıcı bir rol oynaması gerektiğini vurguladılar.

11.06.2024 16:18
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NİJNİY NOVGOROD, 11 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Pazartesi günü Rusya'nın Nijniy Novgorod kentinde Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira ile bir araya geldi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang, Çin'in diplomatik ilişkilerinde Brezilya'ya her zaman öncelik verdiğini belirtirken, son 50 yılda kaydedilen başarılı deneyimleri sistematik olarak gözden geçirmek ve kapsamlı stratejik ortaklığı yeni bir seviyeye yükseltmek üzere Brezilya ile birlikte çalışmaya istekli olduklarını söyledi. Wang, bunun her iki halkın arzusuna ve uluslararası toplumun beklentilerine uygun olduğunu, ayrıca küresel barış ve kalkınmaya katkıda bulunduğunu ifade etti.

Brezilya'nın Latin Amerika bölgesindeki kayda değer nüfuzuna değer verdiklerini söyleyen Wang, Çin ile Latin Amerika ve Karayip Ülkeleri Topluluğu (CELAC) ve Güney Ortak Pazarı arasındaki işbirliğini ortaklaşa artırmaya istekli olduklarını belirtti.

Wang, Çin ve Brezilya'nın gelişmekte olan büyük ülkeler olarak uluslararası sıcak gündem konularında adil, dengeli ve yapıcı görüşler ortaya koyması gerektiğini belirtti. İki ülke kısa süre önce Ukrayna meselesinin siyasi çözümüne ilişkin altı ortak anlayış yayımlamıştı. Bildiri metni giderek artan sayıda ülke tarafından kabul görüyor.

Vieira ise Çin'in BRICS işbirliğini teşvik etmedeki aktif rolünü takdir ettiklerini, Çin'in uluslararası ilişkilerdeki nüfuzuna önem verdiklerini ve Çin'in önerdiği önemli inisiyatifleri desteklediklerini belirtti.

Brezilya ve Çin'in birçok konuda benzer tutumları paylaştığını hatırlatan Vieira, Ukrayna meselesinin siyasi çözümüne ilişkin altı ortak anlayışın yer aldığı bildirinin büyük önem taşıdığını ifade etti.

Vieira, ülkesinin Birleşmiş Milletler, G20 ve BRICS gibi çok taraflı platformlarda Çin ile işbirliğini güçlendirmeye devam etme isteğini dile getirdi.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın, Çin ile CELAC arasındaki diyalog ve işbirliğinin büyük önem arz ettiğini düşündüğünü vurgulayan Vieira, Çin-Latin Amerika Forumu'nun faydalı bir platform olduğunu ve forum etkinliklerini düzenlemek ve gelişimini teşvik etmek üzere Brezilya'nın Çin ile birlikte çalışmaya istekli olduğunu söyledi.

İki taraf ayrıca, Gazze'deki durum ve ortak ilgi alanına giren diğer konular hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira ile Görüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira ile Görüştü - Son Dakika
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