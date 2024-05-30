Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin-Arap Ülkeleri İşbirliği Forumu'na katılan yabancı konuklarla görüştü

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BEİJİNG, 30 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi Wang Yi, Çin-Arap Ülkeleri İşbirliği Forumu 10. Bakanlar Konferansı'na katılmak üzere Çin'e gelen yabancı konuklarla Çarşamba günü Beijing'de bir araya geldi.

Wang, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Abdulhamid Dibeybe ile yaptığı görüşmede, Çin'in Libya'yı istikrarlı kalkınmayı başarması ve ulusal egemenlik, bağımsızlık ve toprak bütünlüğünü koruması konusunda her zaman desteklediğini söyledi. Bakan, Çin'in karşılıklı siyasi güveni daha da pekiştirmek, etkileşimleri artırmak ve iki taraf arasındaki dostluk ve işbirliği ilişkilerinin içeriğini sürekli zenginleştirmek üzere Libya ile çalışmaya hazır olduğunu belirtti.

Dibeybe ise Libya'nın Çin ile ilişkilerini geliştirmeye büyük önem verdiğini ve tek Çin ilkesini sıkı şekilde desteklediğini vurguladı. Bakan, Filistin sorununun en kısa sürede çözüme kavuşturulmasını teşvik etmede Çin'in daha büyük rol oynamasını beklediklerini söyledi.

Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile de görüşen Wang, Irak'ı ulusal egemenlik, güvenlik, birlik ve toprak bütünlüğünü koruması yönünde kararlılıkla desteklediklerini belirtti. Wang ayrıca ekonominin geliştirilmesi, halkın geçim kaynaklarının iyileştirilmesi ve terörle mücadelede Irak hükümetine destek verdiklerini ve Irak'ın iç işlerine dışarıdan müdahale edilmesine karşı olduklarını ifade etti.

Hüseyin ise Çin ile ilişkileri geliştirmenin Irak hükümeti için diplomatik bir öncelik olduğunu ve Irak'ın Çin'i temel çıkarlarını koruması yönünde her zaman güçlü şekilde desteklediğini belirtti. Bakan, ülkesinin Çin-Arap Ülkeleri İşbirliği Forumu'nun inşasına aktif şekilde katıldığını ve iki taraf arasındaki kolektif işbirliğini genişletmeyi sürdürmeye istekli olduğunu söyledi.

Wang, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ile görüşmesinde ise Çin ve Arap ülkelerinin liderleri tarafından varılan önemli mutabakatın rehberliğinde çeşitli alanlarda etkileşim ve işbirliğini derinleştirmek, ayrıca dünya barışı ve istikrarını koruyup bölgesel ihtilafları çözmede yapıcı rol oynamak üzere Çin'in Arap ülkeleriyle çalışmaya hazır olduğunu söyledi. Bakan, Filistin sorununun en kısa sürede tam, adil ve kalıcı şekilde çözüme kavuşturulması için Arap Birliği ve Arap ülkeleriyle birlikte çalışmaya devam etmeye hazır olduklarını yineledi.

Ebu Gayt da Arap-Çin ilişkilerinin daha zengin ve çeşitli olması için daha geniş imkanlar yaratmak üzere Arap Birliği'nin Çin ile ortak çaba göstermeye hazır olduğunu söyledi. Yetkili, Arap tarafının tek Çin ilkesini her zaman sıkı şekilde desteklediğini vurguladı.

Moritanya Dışişleri, İşbirliği ve Yurtdışındaki Moritanyalılar Bakanı Muhammed Salim Veled Merzuk ile görüşen Wang, Çin'in Moritanya'yı kendi ulusal koşullarına uygun bir kalkınma modeli izlemesi konusunda kararlılıkla desteklemeye ve dış güçlerin Moritanya'nın iç işlerine karışmasına karşı çıkmaya devam edeceğini belirtti. Bakan, Moritanya'nın ekonomik ve sosyal kalkınması için Çin'in kendi kapasitesi dahilinde yardım sağlamaya devam etmeye ve Çin-Arap kolektif işbirliğini güçlendirip genişletmek üzere Moritanya ile yakın işbirliği yürütmeye hazır olduğunu dile getirdi.

Merzuk ise Moritanya'nın tek Çin ilkesini kararlılıkla desteklediğini ve Arap-Çin ve Afrika-Çin ilişkilerinin sürekli gelişimini ilerletmek ve insanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluk inşasını teşvik etmek üzere Çin ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

Wang, Cezayir Dışişleri ve Yurtdışındaki Ulusal Topluluklar Bakanı Ahmed Attaf ile yaptığı görüşmede Çin ve Cezayir'in samimi dostlar ve doğal ortaklar olduğunu söyledi. Bakan, Cezayir'in ulusal egemenlik, bağımsızlık ve toprak bütünlüğünü korumasını kararlılıkla desteklediklerini ve dış güçlerin Cezayir'in iç işlerine karışmasına karşı çıktıklarını belirtti. Wang, uluslararası adalet ve hakkaniyetin yanı sıra gelişmekte olan ülkelerin çıkarlarını korumak ve Filistin sorununun en kısa sürede tam, adil ve kalıcı çözümünü ortaklaşa teşvik etmek üzere Cezayir'i destekleyip yakın işbirliği yürütmeye devam etmeye hazır olduklarını söyledi.

Attaf ise Cezayir'in tek Çin ilkesini desteklediğini ve tüm cephelerde ikili işbirliğini daha da güçlendirmeye ve ikili ilişkilerin daha da gelişmesini teşvik etmeye hazır olduğunu belirtti.

Wang, Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad ile görüşmesinde, Arap Birliği ailesine geri dönen Suriye'yi tebrik etti. Ulusal güvenlik, istikrar ve kalkınmanın gözetilmesi konusunda Suriye hükümetini desteklediklerini söyleyen Wang, Suriye'nin Arap Birliği'ne dönüşünün, Çin-Arap ilişkilerinin gelişiminde yapıcı bir rol oynayacağına ve Çin-Arap ilişkilerinin daha da gelişmesiyle Çin-Suriye ilişkilerinin de yeni bir ivme kazanacağına olan inancını dile getirdi.

Mikdad, iki ülke liderinin rehberliğinde ikili ilişkilerin kalıcı ve derinlemesine gelişimini teşvik etmek üzere Suriye'nin Çin ile birlikte çalışmaya istekli olduğunu belirtti.

Fas Dışişleri Bakanı Nasser Bourita ile de görüşen Wang, ekonomi, ticaret, yatırım, sanayi, turizm ve sivil havacılık alanlarında etkileşim ve işbirliğini derinleştirmek, iki ülke arasındaki dostluğa yönelik kamuoyu desteğini artırmak ve Çin-Fas stratejik ortaklığı için daha geniş imkanlar yaratmak üzere Fas ile birlikte çalışmaya istekli olduklarını ifade etti.

Bourita ise Fas'ın Çin ile ilişkilerini geliştirmeye büyük önem verdiğini, ayrıca Çin-Arap Ülkeleri İşbirliği Forumu ve Çin-Afrika İşbirliği Forumu mekanizmaları kapsamında Çin ile yakın iletişim ve koordinasyon yürütmeye istekli olduğunu söyledi.