Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi Güney Kore ve Endonezya'yı Ziyaret Edecek - Son Dakika
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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi Güney Kore ve Endonezya'yı Ziyaret Edecek

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi Güney Kore ve Endonezya\'yı Ziyaret Edecek
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Wang Yi, 19-22 Ağustos'ta Güney Kore ve Endonezya'yı ziyaret edecek, önemli diyaloglar yapacak.

BEİJİNG, 19 Ağustos (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, 19-22 Ağustos tarihlerinde Güney Kore ve Endonezya'yı ziyaret edecek.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, çarşamba günü yaptığı açıklamada ziyaretlerin Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun ve Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono'nun daveti üzerine gerçekleştirileceğini belirtti.

Wang, Endonezya ziyareti sırasında Çin-Endonezya Kapsamlı Stratejik Diyalog Mekanizması'nın ilk konferansına başkanlık edecek. Wang ayrıca Çin Savunma Bakanı Dong Jun ile birlikte Çin-Endonezya Ortak Dışişleri ve Savunma Bakanları Diyaloğu'nun bakanlar düzeyindeki ikinci toplantısına katılacak.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Dış Politika, Güney Kore, Endonezya, Ağustos, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi Güney Kore ve Endonezya'yı Ziyaret Edecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi Güney Kore ve Endonezya'yı Ziyaret Edecek - Son Dakika
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