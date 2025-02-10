Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin Avrupa Ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin Avrupa Ziyareti

Wang Yi, 12-17 Şubat'ta İngiltere ve İrlanda'yı ziyaret edecek, Münih Konferansı'na katılacak.

10.02.2025 16:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BEİJİNG, 10 Şubat (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, 12-17 Şubat tarihlerinde İngiltere'ye ziyarette bulunacak ve 10. Çin-İngiltere Stratejik Diyaloğu toplantısına eş başkanlık yapacak. Bakan, söz konusu tarihler arasında İrlanda'yı da ziyaret edecek ve Almanya'da düzenlenecek 61. Münih Güvenlik Konferansı'na katılacak.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan Wang, Münih Güvenlik Konferansı kapsamında Çin'le ilgili etkinlikte konuşma yaparak konferansın teması çerçevesinde önemli uluslararası konularda Çin'in duruşuna ilişkin açıklamalarda bulunacak.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, pazartesi günü yaptığı açıklamada Wang'ın ziyaretlerinin İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, İrlanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri ve Ticaret Bakanı Simon Harris ve Münih Güvenlik Konferansı Başkanı Christoph Heusgen'in daveti üzerine gerçekleştirileceğini kaydetti.

Sözcü, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi şubat ayı dönem başkanlığını üstlenen Çin'in 18 Şubat'ta "Çok Taraflılığın Uygulanması, Küresel Yönetişimin Reformu ve Geliştirilmesi" konusuyla üst düzey bir Güvenlik Konseyi toplantısı düzenleyeceğini belirterek Wang'ın New York'da düzenlenecek bu Güvenlik Konseyi toplantısına başkanlık yapacağını ifade etti.

Sözcü, Wang'ın G20 Dönem Başkanı Güney Afrika'nın Dışişleri Bakanı Ronald Lamola'nın davetiyle 20-21 Şubat tarihlerinde Güney Afrika'nın Johannesburg kentindeki G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacağını da sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Uluslararası İlişkiler, İngiltere, Diplomasi, Güvenlik, New York, Politika, Güncel, Dünya, Münih, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin Avrupa Ziyareti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:19 İstanbul’da kar yağışı etkisini arttırdı İstanbul'da kar yağışı etkisini arttırdı
20:30 Suriye Cumhurbaşkanı Şaraa’dan Trump’a Gazze tepkisi Suriye Cumhurbaşkanı Şaraa'dan Trump'a Gazze tepkisi
19:00 Eskişehir’de kendisinden haber alınmayan adamı fareler yemiş Eskişehir'de kendisinden haber alınmayan adamı fareler yemiş
18:32 Yalnızlığın bu kadarı Bu 5 köyde yalnızca 1’er kişi yaşıyor Yalnızlığın bu kadarı! Bu 5 köyde yalnızca 1'er kişi yaşıyor
09:17 Altında beklenen rekor gerçekleşti Altında beklenen rekor gerçekleşti
09:08 Tek cümlelik not düştüler Sahadan çekilme olayına Beşiktaş da tepkisiz kalmadı Tek cümlelik not düştüler! Sahadan çekilme olayına Beşiktaş da tepkisiz kalmadı
08:55 Yangın faciasını fırsata çevirmeye çalışanlara 7.7 milyon TL ceza Yangın faciasını fırsata çevirmeye çalışanlara 7.7 milyon TL ceza
08:54 Hadise’nin mimikleri kıskançlık iddialarına yol açtı: Melike Şahin ile kulis fotoğrafı geldi Hadise'nin mimikleri kıskançlık iddialarına yol açtı: Melike Şahin ile kulis fotoğrafı geldi
08:52 Ülkeyi sallayan maç Acun Ilıcalı ve Icardi’yi de birbirine düşürdü Ülkeyi sallayan maç Acun Ilıcalı ve Icardi'yi de birbirine düşürdü
08:46 Abdullah Öcalan’ın yapacağı tarihi çağrının 4 adresi olacak Abdullah Öcalan'ın yapacağı tarihi çağrının 4 adresi olacak
08:40 Cansu Canan Özgen’i dolandıran kişiye hem hapis hem para cezası Cansu Canan Özgen'i dolandıran kişiye hem hapis hem para cezası
08:31 Burak Özçivit’in Rusya tarzı sosyal medyayı salladı Burak Özçivit'in Rusya tarzı sosyal medyayı salladı
08:26 Yasak aşkı eşinin cebine yerleştirdiği dinleme cihazıyla belgeledi, başına gelmeyen kalmadı Yasak aşkı eşinin cebine yerleştirdiği dinleme cihazıyla belgeledi, başına gelmeyen kalmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2025 22:04:55. #1.12#
SON DAKİKA: Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin Avrupa Ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.