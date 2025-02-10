Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin Avrupa Ziyareti

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BEİJİNG, 10 Şubat (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, 12-17 Şubat tarihlerinde İngiltere'ye ziyarette bulunacak ve 10. Çin-İngiltere Stratejik Diyaloğu toplantısına eş başkanlık yapacak. Bakan, söz konusu tarihler arasında İrlanda'yı da ziyaret edecek ve Almanya'da düzenlenecek 61. Münih Güvenlik Konferansı'na katılacak.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan Wang, Münih Güvenlik Konferansı kapsamında Çin'le ilgili etkinlikte konuşma yaparak konferansın teması çerçevesinde önemli uluslararası konularda Çin'in duruşuna ilişkin açıklamalarda bulunacak.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, pazartesi günü yaptığı açıklamada Wang'ın ziyaretlerinin İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, İrlanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri ve Ticaret Bakanı Simon Harris ve Münih Güvenlik Konferansı Başkanı Christoph Heusgen'in daveti üzerine gerçekleştirileceğini kaydetti.

Sözcü, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi şubat ayı dönem başkanlığını üstlenen Çin'in 18 Şubat'ta "Çok Taraflılığın Uygulanması, Küresel Yönetişimin Reformu ve Geliştirilmesi" konusuyla üst düzey bir Güvenlik Konseyi toplantısı düzenleyeceğini belirterek Wang'ın New York'da düzenlenecek bu Güvenlik Konseyi toplantısına başkanlık yapacağını ifade etti.

Sözcü, Wang'ın G20 Dönem Başkanı Güney Afrika'nın Dışişleri Bakanı Ronald Lamola'nın davetiyle 20-21 Şubat tarihlerinde Güney Afrika'nın Johannesburg kentindeki G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacağını da sözlerine ekledi.