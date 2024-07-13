Çin Dışişleri Bakanlığı, NATO Genel Sekreteri'nin Çin'e yönelik suçlamalarını kınadı

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BEİJİNG, 13 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, NATO Genel Sekreteri'nin Çin'e karşı yaptığı, asılsız suçlamalardan oluşan ve Soğuk Savaş zihniyeti ve ideolojik önyargıyla dolu sorumsuz ve provokatif açıklamalarını şiddetle kınadıklarını söyledi.

Basında yer alan haberlere göre NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 11 Temmuz'da NATO Zirvesi'nin kapanışı ardından düzenlenen basın toplantısında bir kez daha Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşta Çin'in önemli bir destekçi haline geldiğini dile getirmişti. Stoltenberg, Çin'in Belarus'la gerçekleştirdiği ortak askeri tatbikatın, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı olan savaşını desteklemede birlikte çalışma örüntüsüne uyduğunu ifade etmişti.

Çin'in Hong Kong ve Güney Çin Denizi'nde gittikçe daha iddialı davranışlarda bulunduğunu, Taiwan'ı ve komşularını tehdit ettiğini belirten Stoltenberg, Çin'in şeffaflıktan yoksun şekilde büyük bir askeri yığınak yaptığını ve yeni modern füze ve nükleer silahlara büyük yatırımlarda bulunduğunu sözlerine eklemişti.

Lin, Cuma günkü olağan basın toplantısında, NATO Genel Sekreteri'nin açıklamalarıyla Çin'in sistemine saldırdığını, açıkça Çin'in iç işlerine karıştığını ve Çin'in iç ve diplomatik politikalarını çarpıttığını söyledi. Stoltenberg'in Ukrayna meselesinde suçu başkalarına atmaya ve uluslararası toplumu yanlış yönlendirmeye çalıştığını ve Çin'in normal askeri gelişimini ve bazı ülkelerle ilişkilerini hedef aldığını kaydeden Lin, Çin'in, bu durumu şiddetle kınayıp kesinlikle reddettiğini belirtti.

"Çin, Ukrayna meselesi ve NATO Zirvesi konusundaki duruşunu açıklamıştır" diyen Lin, NATO Genel Sekreteri'nin uzun bir süredir gerçeklere ve Çin'in itirazlarına rağmen sık sık Çin'i karaladığını ve Çin'e saldırdığını sözlerine ekledi. Sözcü, Stoltenberg'in açık şekilde Çin'i baskılamak ve kontrol altına almak üzere belli taraflarla işbirliği gayretiyle "Çin tehdidi" söylemini köpürttüğünü ve Çin hakkında kuşku ve Çin karşıtı hissiyat oluşturmaya çalıştığını ifade etti.

Lin, söz konusu acemi gösterilerin, dünyadaki birçok kişi için alarm zillerini çaldığını ve bir Soğuk Savaş kalıntısı ve blok cepheleşmesinin ve blok politikalarının ürünü olan NATO'nun dünya barışı ve istikrarı konusunda ne tür risk ve meydan okumalar taşıdığını insanlara hatırlattığını dile getirdi.

Lin, "Çin, siyaset hayatının sonuna yaklaşan söz konusu Batılı politikacıdan ateşi körüklememesini, provokasyonlarda bulunmamasını ve bir çeşit bayrak devretme kaygısıyla suçu başkalarına atmamasını istiyor" dedi.

Çin'in barışa dayalı kalkınma yoluna bağlı kalacağını ve kendi kalkınması ve uluslararası işbirliği yoluyla dünya barış ve istikrarına daha fazla istikrar ve pozitif enerji katacağını vurgulayan Lin, Çin'in aynı zamanda kendi egemenlik, güvenlik ve kalkınma çıkarlarını kararlılıkla koruyacağını sözlerine ekledi.

Sözcü, "Çin'i NATO'nun hayali düşmanı görmek sadece NATO'nun kendi aleyhine olur" dedi.