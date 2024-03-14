Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: ABD, çifte standart uygulamaktan vazgeçmeli ve Gazze'deki insani meselelerde siyasi şov yapmayı bırakmalı

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BEİJİNG, 14 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, ABD'nin insan haklarıyla ilgili konularda çifte standart uygulamaktan vazgeçmesi ve Gazze'deki insani meselelerle ilgili siyasi şov yapmayı bırakması gerektiğini belirtti.

Wang, Çarşamba günkü olağan basın toplantısında, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın 12 Mart'ta yayımladığı basın açıklamasına cevaben söz konusu ifadeleri kullandı. Basın açıklamasında, Ramazan ayının Xinjiang'daki Uygurlar, Burma ve Bangladeş'teki Rohingyalar ve Gazze'deki Filistinliler dahil olmak üzere pek çok Müslüman topluluk için çatışma ve acı dolu bir döneme denk geldiği belirtilmişti.

Xinjiang'ın sosyal istikrar ve ekonomik büyümeden yararlandığına ve ülkenin diğer bölgeleriyle uyum içinde olduğuna işaret eden Wang, Uygurların ve diğer etnik grupların insan haklarının tam anlamıyla korunduğunu vurguladı.

Wang, "Çatışmalardan muzdarip olan Xinjiang değil Gazze. Açlık, sürgün ve ölümlerden muzdarip olanlar da Xinjiang'daki Müslümanlar değil Gazze'deki milyonlarca Müslüman" dedi.

Sözcü ayrıca ABD'yi BM Güvenlik Konseyi'nin Gazze'de ateşkes sağlama çabalarını tek başına engellemekten vazgeçmeye çağırdı.

Wang, "ABD'nin yapması gereken, Ramazan'da boş laflarla dolu ikiyüzlü bir açıklama yayımlamak yerine Gazze'deki Müslümanların hayatlarını kurtarmak için somut adımlar atmaktır" dedi.