Çin, Filipinler'i Hava Sahası İhlali İçin Uyardı - Son Dakika
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Çin, Filipinler'i Hava Sahası İhlali İçin Uyardı

Çin, Filipinler'e ait bir uçağın Huangyan Dao üzerindeki yasadışı girişine tepki gösterdi.

21.12.2024 18:31
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BEİJİNG, 21 Aralık (Xinhua) -- Çin Sahil Güvenliği Sözcüsü Liu Dejun, Filipinler'e ait bir uçağın Çin'in Huangyan Dao adasının üzerindeki hava sahasına yasadışı şekilde girmesinin ardından Filipinler'i ihlal ve provokasyonlarına derhal son vermesi konusunda uyardı.

Liu perşembe günü yaptığı açıklamada, "Huangyan Dao her zaman Çin toprakları olagelmiştir. Filipinler'in hamleleri Çin'in egemenliğini ciddi şekilde ihlal etmektedir ve her an denizde ya da havada beklenmedik olaylara sebebiyet verebilir" dedi.

Söz konusu olay sırasında Filipinler'e ait bir C-208 uçağının Çin hükümetinin onayı olmaksızın Huangyan Dao'nun hava sahasına girdiğini hatırlatan Liu, durumu yakından takip eden Çin Sahil Güvenliği'nin uyarıda bulunarak uçağı bölgeden uzaklaştırdığını kaydetti.

Liu, Çin Sahil Güvenliği'nin Çin'in yetki alanına giren sularda hakların korunması için kolluk görevlerini güçlendirmeye ve ülkenin toprak egemenliği ve denizcilik haklarını kararlılıkla korumaya devam edeceğini belirtti.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin, Filipinler'i Hava Sahası İhlali İçin Uyardı - Son Dakika

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