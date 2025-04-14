Donald Trump: İran nükleer silah hayalinden vazgeçmeli, yoksa sert bir yanıtla karşılaşırlar - Son Dakika
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Dünya

Donald Trump: İran nükleer silah hayalinden vazgeçmeli, yoksa sert bir yanıtla karşılaşırlar

Donald Trump: İran nükleer silah hayalinden vazgeçmeli, yoksa sert bir yanıtla karşılaşırlar

ABD Başkanı Donald Trump İran'a bir kez daha gözdağı verdi. Trump, "İran'ın zengin ve büyük bir ülke olmasını istiyorum fakat tek bir şey, çok basit bir şey var, nükleer silahları olamaz. İran bu hayalden vazgeçmeli, yoksa sert bir yanıtla karşılaşırlar." dedi.

14.04.2025 19:35
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ABD Başkanı Trump, El Salvador Devlet Başkanı Bukele ile Beyaz Saray'da görüştü. Zirvenin ardından Trump dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

TRUMP: İRAN BU HAYALDEN VAZGEÇMELİ

İran'la olan nükleer silah anlaşmazlığına ilişkin konuşan Trump, İran'ı bir kez daha tehdit etti. Trump, "İran'ın zengin ve büyük bir ülke olmasını istiyorum fakat tek bir şey, çok basit bir şey var, nükleer silahları olamaz. İran bu hayalden vazgeçmeli, yoksa sert bir yanıtla karşılaşırlar. İran sorununu çözeceğim." ifadelerini kullandı.

"İRAN ASLA NÜKLEER SİLAHA SAHİP OLAMAZ"

Trump sözlerini şu şekilde sürdürdü: "İran bizimle anlaşmak istiyor ama nasıl olacağını bilmiyorlar. Asıl konu şu: İran asla nükleer silahlara sahip olamaz. Önümüzdeki cumartesi günü için bir toplantı daha planladık. Dedim ki, bu çok uzun bir süre. Sanıyorum bizi oyalıyorlar çünkü bu ülkede aptal insanlarla uğraşmaya çok alışmışlar. Biz harika bir ülkeyiz ama bu ülkeyi aptal insanlar yönetiyordu. Sınır güvenliği konusunda bize yaptıklarının asla unutulmaması gerekir. Yaptıkları günah."

"BIDEN YETKİN OLSAYDI RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI BAŞLAMAZDI"

Rusya- Ukrayna savaşına da değinen Trump, bir kez daha eski ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna lideri Zelenskiy ve Rusya Devlet Başkanı Putin'i suçladı. Trump şunları söyledi: "Hata, bu savaşın başlamasına izin vermekti. Biden yetkin olsaydı ve Zelenskiy yetkin olsaydı savaş olmazdı.

Bir savaşı başlattığınızda o savaşı kazanabileceğinizi bilmeniz gerekir. Sizden 20 kat büyük bir ülkeyle savaş başlatıp sonra da insanların size füze vermesini bekleyemezsiniz. (Zelenskiy'nin Patriot almak istediğine ilişkin) O her zaman Patriot almak istiyordu.

"ZELENSKİY SÜREKLİ DAHA FAZLASINI İSTEDİ"

Biden bunu durdurabilirdi, Zelenskiy durdurabilirdi; Putin ise bu savaşı asla başlatmamalıydı. (Zelenskiy) Sürekli daha fazlasını istedi, bu savaşın olmasına asla izin verilmemeliydi. Putin'e bir bakın. Ben başkan olsaydım asla yapamazdı. Kimsenin melek olduğunu söylemiyorum. Bu Biden'ın savaşıydı, ben bunu durdurmaya çalışıyorum ve bence iyi bir iş çıkarıyoruz."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya Donald Trump: İran nükleer silah hayalinden vazgeçmeli, yoksa sert bir yanıtla karşılaşırlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • serda Dörtyollu:
    Sizler nükleer silahların el gelişmiş olanlarını yapın. Ama diğer ülkeler yapınca neden gocunuyorsunuz.? O zaman sizlerde silahsızlanmalısınız ..? Hiroşimaya attığınız atom bombasını yıllar geçti dünya unutmadı..! 10 0 Yanıtla
  • mert çelik:
    amerıkada neden var 9 1 Yanıtla
  • kenan özkaya:
    Irak'ı da Nükleer silah üretiyor bahanesiyle işgal ettiniz. 0 0 Yanıtla
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