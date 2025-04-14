Bakan Tunç ve DEM Parti Görüşmesinin Tarihi Belli Oldu - Son Dakika
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Politika

Bakan Tunç ve DEM Parti Görüşmesinin Tarihi Belli Oldu

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"Terörsüz Türkiye" süreciyle ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un DEM Parti heyetiyle 18 Nisan Cuma günü 14:00'te bir görüşme gerçekleştireceği belirtildi. Görüşmede sürece ilişkin hukuki zeminde atılacak adımlar ele alınacak.

14.04.2025 12:02
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'a yönelik yaptığı çağrının ardında yeni gelişmeler peş peşe yaşanıyor.

FESİH ÇAĞRISINDA BULUNDU

Bu çağrının ardından terör örgütü elebaşı Öcalan'ın cezaevinden örgüte gönderdiği mesajda, PKK'ya "silah bırakma ve kendini feshetme" yönünde çağrıda bulunmuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 13 YIL SONRA DEM HEYETİYLE GÖRÜŞTÜ

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 13 yıl sonra gerçekleşen görüşmede sürecin ilerleyişi masaya yatırılmıştı.

ADALET BAKANI-DEM GÖRÜŞMESİNİN TARİH NETLEŞTİ

Erdoğan ile görüşmenin ardından merakla beklenen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç- DEM Parti görüşmesinin 18 Nisan Cuma günü 14:00'te olacağı açıklandı.

Görüşmenin gündeminde heyetin adaya dördüncü kez gitmek için yaptığı başvuruyla birlikte DEM Parti'nin Meclis gündemine alınmasını istediği düzenlemelerin de olması bekleniyor.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu hafta bizim İmralı Heyetimiz Sayın Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile bir görüşme gerçekleştirecek. Bu görüşmede, sürecin yasal ceza infaz hukuku ve diğer başlıklarına dair kendisiyle bir görüş alışverişi yapılacak. Görüşme yapıldıktan sonra tekrardan İmralı'ya gitmek üzere bir başvuru yapılacak bir gidiş öngörülüyor" dedi.

Bakan Tunç ve DEM Parti Görüşmesinin Tarihi Belli Oldu
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Son Dakika Politika Bakan Tunç ve DEM Parti Görüşmesinin Tarihi Belli Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • şakir:
    iyi demleniyorsunuz sonrada cıkıp chpkk dıyorsunuz 1 1 Yanıtla
  • Sk 06:
    açıklama yapan bu tunç değilmi terörle işimiz olmaz diyen bunlar var ya bunlar pkk diye birşey kalmadı ypq oldu milleti algı ile yönetmeye çalışıyorlar 2 0 Yanıtla
  • 205622:
    birkereden bişey olmaz bırakın çıksın alışık siniz kandirilmaya 0 0 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    kadere bakkkk. kimleeeerrr kimlerle. kadeereee bakkkk 0 0 Yanıtla
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