Çin Gemi İnşaatında Rekor Büyüme
10.05.2026 11:35
Çin, 2026'nın ilk çeyreğinde gemi inşaatında büyüme kaydederek global liderliğini korudu.

BEİJİNG, 10 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in gemi inşa sektörü, 2026'nın ilk çeyreğinde üç temel göstergede güçlü bir büyüme kaydederek küresel pazardaki liderliğini sürdürdü.

Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı tarafından cumartesi günü açıklanan verilere göre, ocak-mart döneminde ülkenin gemi inşa üretimi, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 46 artışla 15,68 milyon detveyt tona ulaşarak küresel toplamın yüzde 57,3'ünü karşıladı.

Söz konusu dönemde yeni siparişler, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 195,2'lik rekor bir artışla 59,53 milyon detveyt tona yükseldi ve küresel pazar payının yüzde 84,9'unu oluşturdu.

Mart sonu itibarıyla sektörün bekleyen siparişleri, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 43,6 artarak 322,3 milyon detveyt tonu buldu. Bu miktar, küresel toplamın yüzde 69,8'ine tekabül etti.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası, Teknoloji, Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
