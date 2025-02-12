Çin Gemileri Japon Kara Sularını İhlal Etti

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Çin'e ait sahil güvenlik gemilerinin, Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı Senkaku Takımadaları etrafında Japon ulusal kara sularını ihlal ettiği bildirildi.

Devlet televizyonu NHK'nin, Okinawa eyaletindeki 11. Bölge Sahil Güvenlik Karargahının açıklamasına dayandırdığı haberine göre, Çin'e ait 4 sahil güvenlik gemisi, Japon kara sularını ihlal etti.

"76 milimetrelik makineli toplarla" donatılmış olduğu görülen gemiler, Japonya'nın kontrolündeki Minami-Kojima ve Taişo-jima Adaları etrafında dolaştı.

Sahil güvenliğin, yabancı gemilerin, ulusal kara suları ihlallerini önlemek için uyarıda bulunmayı ve bölgeyi izlemeyi sürdürdüğü aktarıldı.

Japonya Sahil Güvenliğinin uyarıları sonrası gemiler bölgeden ayrıldı. Çin'e ait gemiler, en son 8 Ocak'ta Japon kara sularını ihlal etmişti.

Tartışmalı adalar

Japonya'nın "Senkaku", Çin'in de "Diaoyü" olarak adlandırdığı takımadalar, Çin'in doğu ve Japonya'nın güneybatı kıyılarında yer alan Doğu Çin Denizi'nde bulunuyor.

5 ada ve 3 kayalıktan oluşan, mülkiyeti Japonya'da olan, Çin'in ise hak iddia ettiği, üzerinde kimsenin yaşamadığı bölge, uzun süredir egemenlik tartışmalarına neden oluyor.