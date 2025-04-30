Çin, Güney Afrika'nın Kalkınmasını Destekliyor - Son Dakika
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Çin, Güney Afrika'nın Kalkınmasını Destekliyor

Wang Yi, Güney Afrika'nın kalkınmasına yardımcı olma taahhüdünü vurguladı, işbirliğini güçlendirecekler.

30.04.2025 17:42
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RİO DE JANEİRO, 30 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Güney Afrika'nın kendi ulusal şartlarına uygun bir kalkınma yolunu izlemesini kararlılıkla desteklediklerini belirterek, Güney Afrika'nın kalkınmasına kapasiteleri dahilinde yardımcı olmayı sürdüreceklerini söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang, salı günü Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Ronald Lamola ile bir araya geldi.

Wang, önde gelen gelişmekte olan ülkeler ve yükselen ekonomilerin temsilcileri olan Çin ve Güney Afrika'nın, Küresel Güney ülkeleri arasındaki dayanışma ve işbirliğini teşvik etme ve gelişmekte olan ülkelerin ortak çıkarlarını koruma konusunda önemli sorumluluklar taşıdığına dikkat çekti.

Wang, kaderlerini kendi ellerine almalarını sağlamak üzere kendi kendine yeterliliklerini, kendi kendine güçlenmelerini, birlik ve işbirliklerini desteklemek üzere Afrika ülkeleriyle çalışmaya istekli olduklarını ifade etti.

Lamola ise tek Çin ilkesine sıkı sıkıya bağlı olduklarını ve Çin ile ekonomi, ticaret, yeni enerji, eğitim ve kapasite geliştirme alanlarında tatbiki işbirliğini derinleştirmeye istekli olduklarını söyledi.

Tek taraflı korumacılığın an itibarıyla çok taraflı ticaret sistemine darbe vurduğunu ve Afrika'nın sürdürülebilir kalkınmasını tehdit ettiğini kaydeden Lamola, Küresel Güney ülkeleri arasındaki işbirliğinin artırılması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin, Güney Afrika'nın Kalkınmasını Destekliyor - Son Dakika

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