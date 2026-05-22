Çin Havacılık Sektörü Nisan\'da Yükseldi

22.05.2026 13:50
Çin'de nisan ayında 61,2 milyon yolcu seyahati gerçekleştirildi, kargo taşımacılığı da arttı.

BEİJİNG, 22 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in sivil havacılık sektöründe nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,4 artışla 61,2 milyon yolcu seyahati gerçekleştirildi.

Çin Sivil Havacılık İdaresi'nin perşembe günü açıkladığı verilere göre, geçen ay yurtiçi uçuşlarda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,2 düşüşle 54,41 milyon yolcu seyahati gerçekleştirilirken, yurtdışı uçuşlarda ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,8 artışla 6,79 milyon yolcu seyahati yapıldı.

Kargo ve posta taşımacılığı hacmi de nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,9 artışla 854.000 tona ulaştı.

Yurtiçi hatlarda taşınan kargo ve posta hacmi geçen yıla göre yüzde 2,1 artışla 456.000 tona ulaşırken, uluslararası hatlarda taşınan hacim ise geçen yıla göre yüzde 12,9 artarak 398.000 tona yükseldi.

Kaynak: Xinhua

