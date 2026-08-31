Çin, Huangyan Dao\'da Kolluk Devriyeleri Yapıyor

BEİJİNG, 31 Ağustos (Xinhua) -- Çin Sahil Güvenliği pazar günü Çin'in Huangyan Dao adası ve çevresindeki bölgelerin karasularında kolluk devriyeleri gerçekleştirdiğini duyurdu.

Çin Sahil Güvenliği yaptığı açıklamada, ağustos ayından bu yana ilgili bölgelerde kolluk devriyelerini artırdığını kaydederek, yasadışı hak ihlali faaliyetlerinde bulunan gemiler hakkında yasa ve yönetmeliklere uygun şekilde işlem yaptıklarını belirtti.

Söz konusu devriyelerin, ilgili suların kurallara uygun şekilde yönetimini daha da güçlendirmeyi ve Çin'in toprak egemenliği ve denizcilik hak ve çıkarlarını kararlılıkla korumayı amaçladığı vurgulandı.