BEİJİNG, 24 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Guo Jiakun, Çin yasalarını ihlal eden iki Japon vatandaşının, yetkili Çin makamları tarafından gözaltına alındığını belirterek, Japon tarafının konu hakkında bilgilendirildiğini söyledi.
Guo çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında, Japon tarafının, Çin'deki vatandaşları ve şirketlerine Çin'in yasa ve yönetmeliklerine uyma yükümlülüklerini hatırlatması gerektiğini vurguladı.
Son Dakika › Güncel › Çin, İhlalde Bulunan Japon Vatandaşlarını Gözaltına Aldı - Son Dakika
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