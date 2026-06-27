Çin'in Dış Borcu Yüzde 4 Arttı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çin'in Dış Borcu Yüzde 4 Arttı

27.06.2026 13:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'in dış borcu 2026'da 2,4121 trilyon ABD doları oldu, yüzde 4 artış kaydedildi.

BEİJİNG, 27 Haziran (Xinhua) -- Çin'in yerel ve yabancı para birimleri cinsinden dış borcu, 2026 mart ayı sonunda 2,4121 trilyon ABD doları olarak gerçekleşti.

Devlet Döviz İdaresi tarafından cuma günü açıklanan resmi verilere göre, bu rakam 2025 yılı sonuna kıyasla yüzde 4 artışla 83,3 milyar ABD doları yükseldi.

İdare Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Li Bin, dış borçtaki makul artışın temel nedeninin hareketli sınır ötesi ticaret olduğunu, bu durumun da yerleşik olmayanların mevduatları ile ticaret kredilerinde artışa yol açtığını belirtti.

Sözcü, Çin'in dış borcunun para birimi ve vade yapısının genel olarak istikrarlı seyrini koruduğunu kaydetti.

Li orta ve uzun vadeli borçların oranının yüzde 41 olarak gerçekleştiğini, bunun 2025 yılının sonuna göre 2 puanlık düşüşe işaret ettiğini aktardı.

Kaynak: Xinhua

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi, Güncel, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Dış Borcu Yüzde 4 Arttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski CHP’li vekil ile kardeşi arasında “anne bakımı“ krizi Jandarmalık oldular Eski CHP'li vekil ile kardeşi arasında "anne bakımı" krizi! Jandarmalık oldular
Küçük Asiye’yi yaralayan pitbull silah sayıldı Küçük Asiye'yi yaralayan pitbull silah sayıldı
Kaçırılan Erhan Karaal’ın aracına takip cihazı takıldığı anın görüntüleri ortaya çıktı Kaçırılan Erhan Karaal'ın aracına takip cihazı takıldığı anın görüntüleri ortaya çıktı
Antalya kavruluyor Hissedilen sıcaklık 47 dereceye çıktı Antalya kavruluyor! Hissedilen sıcaklık 47 dereceye çıktı
3 kardeşe acı veda Cenazede tüm şehir yasa boğuldu 3 kardeşe acı veda! Cenazede tüm şehir yasa boğuldu
Enkazın altından mucize çıktı Beton yığınları arasında doğum yaptı Enkazın altından mucize çıktı! Beton yığınları arasında doğum yaptı

13:56
Yüksel Yıldırım olay kavgayı doğruladı: Sen kimsin ya, haddini bil
Yüksel Yıldırım olay kavgayı doğruladı: Sen kimsin ya, haddini bil
13:28
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan “Terörsüz Türkiye“ sürecine destek
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "Terörsüz Türkiye" sürecine destek
12:26
Cinsel taciz suçlamasıyla gözaltına alınan tiyatrocu tutuklandı
Cinsel taciz suçlamasıyla gözaltına alınan tiyatrocu tutuklandı
11:15
AK Parti kampı başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bazı fosiller başörtüsüne kin kusuyor
AK Parti kampı başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bazı fosiller başörtüsüne kin kusuyor
11:07
Yaz bu yıl bitmek bilmeyecek Meteoroloji uzmanı uyardı
Yaz bu yıl bitmek bilmeyecek! Meteoroloji uzmanı uyardı
11:00
Kadın müşterilere “Canım, balım, bekar mısın“ dedi, tazminatsız kovuldu
Kadın müşterilere "Canım, balım, bekar mısın?" dedi, tazminatsız kovuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2026 14:07:17. #7.13#
SON DAKİKA: Çin'in Dış Borcu Yüzde 4 Arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.