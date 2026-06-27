Çin'in Dış Borcu Yüzde 4 Arttı

BEİJİNG, 27 Haziran (Xinhua) -- Çin'in yerel ve yabancı para birimleri cinsinden dış borcu, 2026 mart ayı sonunda 2,4121 trilyon ABD doları olarak gerçekleşti.

Devlet Döviz İdaresi tarafından cuma günü açıklanan resmi verilere göre, bu rakam 2025 yılı sonuna kıyasla yüzde 4 artışla 83,3 milyar ABD doları yükseldi.

İdare Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Li Bin, dış borçtaki makul artışın temel nedeninin hareketli sınır ötesi ticaret olduğunu, bu durumun da yerleşik olmayanların mevduatları ile ticaret kredilerinde artışa yol açtığını belirtti.

Sözcü, Çin'in dış borcunun para birimi ve vade yapısının genel olarak istikrarlı seyrini koruduğunu kaydetti.

Li orta ve uzun vadeli borçların oranının yüzde 41 olarak gerçekleştiğini, bunun 2025 yılının sonuna göre 2 puanlık düşüşe işaret ettiğini aktardı.