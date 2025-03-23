Çin\'in Ekonomik Büyümesi ve Küresel Rolü

İSTANBUL, 23 Mart (Xinhua) -- Uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. Hüseyin Bağcı, Çin'in yapay zeka, yeşil enerji ve küresel ortaklıklara yaptığı yatırımlarla ulaştığı istikrarlı ekonomik büyümesinin, küresel ekonomide baskın bir güç olarak ülkenin konumunu sağlamlaştırdığını söyledi.

Siyasi ve ekonomik danışmanlık hizmetleri veren Ankara Küresel Danışma Grubu'nun da kurucularından olan Prof. Dr. Bağcı, kısa süre önce Xinhua'ya verdiği söyleşide, "Çin'de güneş enerjisi, rüzgar enerjisi ve elektrikli araçlar gibi yeşil endüstrilerin gelişimi, uluslararası ekonomi ve endüstriyel kalkınma için devrim niteliğinde" dedi.

Çin'in küresel çapta ilgi gören yapay zeka modeli DeepSeek gibi yapay zeka ve diğer ileri teknolojilere yaptığı önemli yatırımların da altını çizen Bağcı, Çin'in modernizasyon stratejisinde ve endüstriyel güncellemelerinde kritik rol oynayan bu girişimlerin ülkeyi sürekli olarak teknolojik yenilik ve büyüme için konumlandırdığını belirtti.

Afrika, Asya ve Latin Amerika'daki pek çok ülkenin Çin'in hızlı gelişimini yakından izlediğini belirten Bağcı, "Çin'in modernleşmesi benzersiz bir yol izliyor" diye konuştu. Bağcı, bu ülkelerin birçoğunun kendi büyümelerine güç vermek üzere benzer yatırımları nasıl çekebileceklerini araştırdıklarını ifade etti.

Çin'in kaydettiği teknolojik ilerlemelerin yanı sıra küresel kalkınmadaki artan rolünden de övgüyle bahseden Bağcı, Küresel Güney ülkeleri başta olmak üzere tüm dünyada farklı ülkelere ekonomik ve mali yardım şeklinde yaptığı önemli katkılara da işaret etti.

Bağcı, Çin'in ekonomik istikrarının sadece kendi büyümesine fayda sağlamakla kalmadığını, aynı zamanda enerji ve bölgesel çatışmalar başta olmak üzere küresel zorlukların çözümünde de önemli rol oynadığını sözlerine ekledi.

Bağcı, "Çin ekonomisi için ne kadar istikrarlı ekonomik büyüme söz konusu olursa, bunun uluslararası enerji krizi ve farklı bölgelerdeki çatışmalar üzerinde de o kadar çok olumlu etkisi olur" dedi.