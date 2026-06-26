Çin\'in Elektrik Tüketimi Artacak

BEİJİNG, 26 Haziran (Xinhua) -- Çin'in 15. Beş Yıllık Plan döneminde (2026-2030) elektrik tüketiminin yıllık olarak yaklaşık 600 milyar kilovatsaat artması bekleniyor.

Ulusal Enerji İdaresi yetkilisi Du Zhongming cuma günü düzenlediği basın toplantısında, bu artışın bilgi işlem altyapısının elektrik talebini artırması, elektrikli araçların şarj talebindeki hızlı yükseliş ve diğer sektörlerin ve konutların elektrik kullanımındaki istikrarlı büyümeden kaynaklanacağını belirtti.

Du beklenen yıllık artışın, orta büyüklükteki bir ülkenin yıllık elektrik tüketimine eşdeğer olacağına dikkat çekti.