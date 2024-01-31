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Çin'in Fujian eyaleti otomobil ihracatında rekor seviyeye ulaştı - Son Dakika
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Çin'in Fujian eyaleti otomobil ihracatında rekor seviyeye ulaştı

Çin\'in Fujian eyaleti otomobil ihracatında rekor seviyeye ulaştı

Çin'in güneydoğusunda bulunan Fujian eyaleti, 2023 yılında 89.000 araçlık otomobil ihracatıyla rekor seviyeye ulaştı. Eyaletin ihracat noktaları ise 151 ülke ve bölgeyi kapsıyor. Hem binek araç hem de ticari araç ihracatında kayda değer bir artış yaşandı. Binek araç ihracatı bir önceki yıla göre 3,6 kat artarak 75.000 araca, ticari araç ihracatı ise yüzde 22,1 artarak 14.000 araca ulaştı.

31.01.2024 17:36
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FUZHOU, 31 Ocak (Xinhua) -- Çin'in güneydoğusunda bulunan Fujian eyaletinin otomobil ihracatı 2023 yılında 89.000 araçla rekor seviyeye ulaştı. Eyaletin ihracat noktaları ise 151 ülke ve bölgeyi kapsıyor.

Eyaletin gümrük verilerine göre, hem binek hem de ticari araç ihracatında kayda değer bir artış yaşanırken, binek araç ihracatı bir önceki yıla göre 3,6 kat artarak 75.000 araca, ticari araç ihracatı ise yüzde 22,1 artarak 14.000 araca ulaştı.

Kaynak: Xinhua

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SON DAKİKA: Çin'in Fujian eyaleti otomobil ihracatında rekor seviyeye ulaştı - Son Dakika
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