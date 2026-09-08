Çin'in Ocak-Ağustos dış ticareti yüzde 17,6 artarak 34,78 trilyon yuana ulaştı - Son Dakika
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Çin'in Ocak-Ağustos dış ticareti yüzde 17,6 artarak 34,78 trilyon yuana ulaştı

Çin\'in Ocak-Ağustos dış ticareti yüzde 17,6 artarak 34,78 trilyon yuana ulaştı
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Çin Gümrük Genel İdaresi verilerine göre, ülkenin toplam mal ithalat ve ihracatı yılın ilk sekiz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,6 artarak 34,78 trilyon yuana (yaklaşık 5,13 trilyon ABD doları) çıktı.

BEİJİNG, 8 Eylül (Xinhua) -- Çin'in dış ticareti yılın ilk sekiz ayında hızlı büyümesini sürdürürken, ihracat ve ithalatta güçlü artış kaydedildi. Söz konusu dönemde ithalat büyümesi ihracatı geride bırakmaya devam etti.

Çin Gümrük Genel İdaresi'nin salı günü açıkladığı verilere göre, ülkenin toplam mal ithalat ve ihracatı ocak-ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,6 artarak 34,78 trilyon yuana (yaklaşık 5,13 trilyon ABD doları) ulaştı.

Aynı dönemde büyüme hızı, yılın ilk yedi ayında kaydedilen oranın 0,3 yüzde puan üzerinde gerçekleşti.

İhracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,6 artışla 20,17 trilyon yuana olurken, ithalat yüzde 22 genişleyerek 14,61 trilyon yuana çıktı.

Sadece ağustos ayında Çin'in mal ticareti geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,8 artışla 4,65 trilyon yuana ulaşarak üst üste altıncı ayda da 4 trilyon yuan sınırının üzerinde kaldı.

İhracat ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,6 artarken, ithalat yüzde 21,7 oranında yükseldi.

Hem ihracat hem de ithalat dördüncü ayda da çift haneli büyümesini sürdürürken, ithalat büyümesi art arda altıncı ayda ihracatı geride bıraktı.

Kaynak: Xinhua

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Ağustos, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Ocak-Ağustos dış ticareti yüzde 17,6 artarak 34,78 trilyon yuana ulaştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'in Ocak-Ağustos dış ticareti yüzde 17,6 artarak 34,78 trilyon yuana ulaştı - Son Dakika
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