Çin\'in Shenzhou-18 Uzay Görevi: Uzay Bilimi ve Uygulama Testleri

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JİUQUAN, 24 Nisan (Xinhua) -- Shenzhou-18 astronotları ülkenin uzay istasyonunda geçirecekleri altı ay boyunca yörüngede çeşitli uzay bilimi ve uygulama testleri ile deneylerin yanı sıra çok sayıda uzay yürüyüşü yapacak.

Çin İnsanlı Uzay Ajansı (CMSA) Direktör Yardımcısı Lin Xiqiang, Çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında Shenzhou-18 mürettebatlı uzay aracının Perşembe günü Beijing saatiyle 20.59'da Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatılacağını duyurdu.

Lin, mürettebatın bilimsel deney kabinleri ile araç dışı yükleri kullanarak mikro yerçekiminde temel fizik, uzayda malzeme bilimi, uzayda yaşam bilimi, uzay tıbbı ve uzay teknolojisi alanlarında 90'dan fazla deney gerçekleştireceğini söyledi.

Görev sırasında ülkenin su ile ilgili ilk yörünge içi ekolojik araştırma projesi de hayata geçirilecek. Lin'e göre, yörüngede kendi kendine işleyen bir su ekosistemi kurmak için zebra balığı ve Japon balığı yosunlarının kullanılacağı proje, uzayda omurgalı hayvan yetiştiriciliğinde çığır açmayı hedefliyor.

Lin, bitkilerin yerçekimine evrimsel adaptasyon mekanizmasını ortaya çıkarmak ve uzayda bitki yetiştirme alanına teorik destek sağlamak üzere bitkilerin kök uçlarına ilişkin olarak dünyadaki ilk yörünge içi kök hücre çalışmasının da yürütüleceğini belirtti.

Shenzhou-18 astronotları, istasyonun kargo hava kilit modülü aracılığıyla dışarıya altı kargo teslim edecek ve iki ya da üç kez araç dışı görev gerçekleştirecek.

Lin, araç dışı görevler sırasında, uzay istasyonunun güvenliğini daha da güvence altına almak amacıyla araç dışı borular, kablolar ve kritik ekipmanların uzay çöplerinden korunmasını güçlendirecek ve araç dışı denetimler yürütecek.