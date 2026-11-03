Çin'in uydu grubu Lijian-2 Y2 roketiyle Dongfeng'den fırlatılıp yörüngesine yerleşti - Son Dakika
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Çin'in uydu grubu Lijian-2 Y2 roketiyle Dongfeng'den fırlatılıp yörüngesine yerleşti

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Çin\'in uydu grubu Lijian-2 Y2 roketiyle Dongfeng\'den fırlatılıp yörüngesine yerleşti
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Çin, Lijian-2 Y2 taşıyıcı roketini kuzeybatıdaki Dongfeng Ticari Uzay İnovasyon Pilot Bölgesi'nden başarıyla uzaya gönderdi. Beijing saatiyle 08.15'te fırlatılan roket, yeni uydu grubunu önceden belirlenen yörüngelerine yerleştirdi.

JİUQUAN, 3 Kasım (Xinhua) -- Çin, Lijian-2 Y2 taşıyıcı roketini ülkenin kuzeybatısındaki Dongfeng Ticari Uzay İnovasyon Pilot Bölgesi'nden başarılı şekilde uzaya gönderdi.

Yeni bir uydu grubu salı günü Beijing saatiyle 08.15'te fırlatılan roketle, önceden belirlenmiş yörüngelerine yerleştirildi.

Kaynak: Xinhua
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SON DAKİKA: Çin'in uydu grubu Lijian-2 Y2 roketiyle Dongfeng'den fırlatılıp yörüngesine yerleşti - Son Dakika
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