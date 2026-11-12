Çin'in Uzun Yürüyüş-2D roketi 677. görevde yeni uyduyu yörüngeye yerleştirdi - Son Dakika
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Çin'in Uzun Yürüyüş-2D roketi 677. görevde yeni uyduyu yörüngeye yerleştirdi

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Çin\'in Uzun Yürüyüş-2D roketi 677. görevde yeni uyduyu yörüngeye yerleştirdi
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Çin'in Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden çarşamba günü Beijing saatiyle 19.41'de fırlatılan Uzun Yürüyüş-2D roketi, yeni bir uyduyu uzaya taşıdı. Uydu planlanan yörüngeye başarıyla yerleştirildi ve fırlatma, Uzun Yürüyüş serisi roketlerin 677. görevi oldu.

JİUQUAN, 12 Kasım (Xinhua) -- Çin, ülkenin kuzeybatısında yer alan Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya yeni bir uydu gönderdi.

Uzun Yürüyüş-2D taşıyıcı roketiyle çarşamba günü Beijing saatiyle 19.41'de fırlatılan uydu, planlanan yörüngeye başarıyla yerleştirildi.

Fırlatma, Uzun Yürüyüş serisine ait taşıyıcı roketlerin 677. görevi oldu.

Kaynak: Xinhua
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