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Çin'in vizesiz seyahat girişimi Avrupa ile ticareti kolaylaştırıyor - Son Dakika
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Çin'in vizesiz seyahat girişimi Avrupa ile ticareti kolaylaştırıyor

Çin\'in vizesiz seyahat girişimi Avrupa ile ticareti kolaylaştırıyor

Çin'in vizesiz seyahat girişimi, iş insanları için büyük bir değişiklik anlamına gelirken, aynı zamanda Çin'in dış turizmine de fayda sağlıyor. Bu girişim, farklı ülkelerden insanların Çin'le iş yapmasını kolaylaştırırken, turist çekme olanağı da sunuyor. Çin'in ekonomiyi canlandırma çabalarının bir parçası olarak getirilen bu uygulama, ülkenin dışa açılmasını ve yeni pazarlar bulmasını sağlıyor.

31.01.2024 17:16
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BARSELONA, 31 Ocak (Xinhua) -- Danışmanlık firması China-Europe Consultants CEO'su Marin Orriols, Çin'in vizesiz seyahat girişiminin Avrupa'yla ticareti kolaylaştırmaya yönelik önemli bir adım olduğunu söyledi.

Kısa süre önce Xinhua ile söyleşi yapan Orriols, Çin'in Kasım ayında bazı ülkelerin vatandaşlarına vizesiz seyahat imkanı sunması kararına atıfla, "Özellikle seyahat konusunda çoğunlukla esnekliğe ihtiyaç duyan iş insanları açısından bu girişim iyi yönde büyük bir değişiklik anlamına geliyor" dedi.

1 Aralık'ta başlayan ve 30 Kasım'a kadar sürecek deneme niteliğindeki girişim İspanya, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, Malezya ve İsviçre pasaportu sahiplerinin Çin'de vize gerekmeksizin 15 güne kadar kalmalarına imkan sağlıyor.

Orriols, bu uygulamanın özellikle aniden seyahate çıkması gereken iş insanları açısından yararlı olduğunu, aynı zamanda Çin'in dış turizmine de fayda sağlayacağını belirtti.

Orriols, "Bu girişim farklı ülkelerden insanların Çin'le iş yapmasını kolaylaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda turistlerin de işini kolaylaştırıyor. Böylece daha hızlı, daha kolay ve her şeyin ötesinde daha az maliyetli şekilde turist çekme olanağı sunuyor" dedi.

Orriols, uygulamanın Çin hükümetinin ekonomiyi canlandırma yolları arayışının bir parçası olarak getirildiğini vurguladı.

Orriols, "Çin'in dışa açılması, yeni pazarlar bulması, yabancı şirketlerin ülkeye yatırım yapmasını sağlaması ve ekonomisini yeniden canlandırmanın yollarını bulması gerekiyor" diye konuştu.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin'in vizesiz seyahat girişimi Avrupa ile ticareti kolaylaştırıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çin'in vizesiz seyahat girişimi Avrupa ile ticareti kolaylaştırıyor - Son Dakika
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