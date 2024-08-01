Çin'in Yeşil Kalkınması: Ekolojik Medeniyet ve Biyoçeşitlilik - Son Dakika
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Çin'in Yeşil Kalkınması: Ekolojik Medeniyet ve Biyoçeşitlilik

Çin\'in Yeşil Kalkınması: Ekolojik Medeniyet ve Biyoçeşitlilik

Ankara merkezli Türkiye Asya-Pasifik Araştırmaları Merkezi Direktörü Prof. Selçuk Çolakoğlu'na göre Çin'in başarıları, kalkınma ile biyoçeşitliliğin korunması arasında denge kurmanın ve ekolojik medeniyeti geliştirmenin mümkün olduğunu ortaya koyuyor. Çin'in ekolojik politikaları son derece ilginç ve kentler daha çevre dostu hale gelmiştir. Çin, biyolojik çeşitliliğe ve ekolojik korumaya odaklanan önde gelen bir ülkedir.

01.08.2024 15:12
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ÇEKİM TARİHİ: 30 Temmuz 2024

1. Çin'in yeşil kalkınmasından çeşitli görüntüler

Ankara merkezli Türkiye Asya-Pasifik Araştırmaları Merkezi Direktörü Prof. Selçuk Çolakoğlu'na göre Çin'in başarıları, kalkınma ile biyoçeşitliliğin korunması arasında denge kurmanın ve ekolojik medeniyeti geliştirmenin mümkün olduğunu ortaya koyuyor.

"Çin, kalkınmayla ekolojik çeşitliliğin nasıl birlikte yönetilebileceğine yönelik iyi bir örnek ortaya koyuyor. Genel olarak Çin'in ekolojik politikaları son derece ilginç. Özellikle yıllar süren kalkınmadaki başarılı ilerlemelerden sonra Çin artık ekolojik medeniyete odaklanıyor. Özellikle kentler daha çevre dostu hale geldi ve diğer politikalarda da doğanın korunması ve genel olarak biyoçeşitliliğin korunması ön planda. Dolayısıyla bütüncül bir politika mevcut. Buna medeniyet denilmesinin nedeni bu. Çin biyolojik çeşitliliğe ve bu bakımdan ekolojik korumaya odaklanan önde gelen bir ülke. Bu yüzden Çin bu politikaları maddi olarak da destekleyen bir ülke."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri İstanbul'dan bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua

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