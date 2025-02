Çin, İstanbul Yayımcılık Buluşmaları'nda Vurgulandı

Güncel

İSTANBUL, 28 Şubat (Xinhua) -- 10. Uluslararası İstanbul Yayımcılık Profesyonel Buluşmaları'nda etkinliğin "odak ülkesi" Çin'in küresel yayıncılıkta artan etkisi vurgulandı. 25-27 Şubat tarihleri arasında düzenlenen etkinliğe katılan Çin heyeti, uluslararası ortaklıklar kurup ülkenin edebi mirasını ön plana çıkardı.

Organizatörler, 120'si Türkiye'den olmak üzere 75 ülkeden 370'in üzerinde yayıncının yer aldığı etkinliğe altı Çinli yayınevinin de katıldığını belirtti.

Kar amacı gütmeyen Lifetree Kültür Tanıtım Merkezi'nin başkanı Mingzhou Zhang, Türkiye, Kanada, Etiyopya ve Lübnan'dakiler başta olmak üzere bir çok yayıncıdan Çince çocuk kitaplarına yönelik güçlü bir talep olduğunu kaydetti. Zhang, Xinhua'ya verdiği demeçte Çin'in genişleyen kültürel etkisinin altını çizerek, "Telif hakkı taleplerine yönelik önemli bir ilgi görüyoruz" dedi.

Eğitimci Zhu Yongxin'in yazdığı, Yu Rong'un ise resimlendirdiği, anne ve baba sevgisi üzerine ayrı hikayelerle aile bağlarını ele alan "Annemi Seviyorum, Babamı Seviyorum" başlıklı çift kapaklı resimli çocuk kitabı, etkinlikte dikkat çeken kitaplar arasında yer aldı.

Birleşmiş Milletler yetkilisi Melissa Fleming'in Suriyeli mülteci Doaa Al-Zamel'in 2014'teki gemi kazasından kurtuluşunu anlattığı "A Hope More Powerful Than the Sea" (Denizden Daha Güçlü Bir Umut) başlıklı kitabın resimli çocuk kitabı olarak yeni bir tasarımla Çinceye uyarlanması da dikkat çekti. Gemi kazasından kurtarılan bir bebeğin bakış açısından anlatılan uyarlama, Fleming ve Al-Zamel'in de katılacağı Beijing Uluslararası Kitap Fuarı'nda yer alacak.

Lübnan'daki Asala Yayınevi'nin Genel Müdürü Shireen Kreidieh Hasbini, Çin'in odak ülke unvanını "çoktan hak ettiğini" söyleyerek ülkenin edebi çeşitliliğinden övgüyle bahsetti.

Kısa süre önce 18. yüzyıl klasiklerinden "Kızıl Köşkün Rüyası" adlı romanı Türkçeye çeviren Türk yazar ve Sinoloji uzmanı Giray Fidan, Çin'in küresel yayıncılıktaki önemli rolünü vurgulayarak, "Çin pazarı vazgeçilmez bir pazar, işbirlikleri daha da derinleşecek" dedi.

Kültürler arası diyaloğu teşvik etmeyi amaçlayan etkinlikte, hafta boyunca telif haklarına ilişkin görüşmeler ve yeni yayıncılık trendleri üzerine paneller gerçekleştirildi.