Çin, ithal paslanmaz çelik ürünlere yönelik anti-damping önlemlerini gözden geçirecek - Son Dakika
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Çin, ithal paslanmaz çelik ürünlere yönelik anti-damping önlemlerini gözden geçirecek

Çin Ticaret Bakanlığı, Avrupa Birliği, İngiltere, Güney Kore ve Endonezya'dan ithal edilen paslanmaz çelik kütükler ve sıcak haddelenmiş paslanmaz çelik levha ve bobinlere yönelik anti-damping önlemlerinin süresinin 23 Temmuz 2024 tarihinden itibaren yeniden gözden geçirileceğini duyurdu. Çin, Japonya menşeli paslanmaz çelik ürünlere uygulanan anti-damping vergisini ise 2024 tarihinde sona erdireceğini belirtti.

22.07.2024 13:44
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BEİJİNG, 22 Temmuz (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı, Avrupa Birliği (AB), İngiltere, Güney Kore ve Endonezya'dan ithal edilen paslanmaz çelik kütükler ve sıcak haddelenmiş paslanmaz çelik levha ve bobinlere yönelik anti-damping önlemlerinin süresinin 23 Temmuz 2024 tarihinden itibaren yeniden gözden geçirileceğini duyurdu.

Bakanlıktan Pazartesi günü yapılan açıklamaya göre Çin; AB, Japonya, Güney Kore ve Endonezya'dan ithal edilen paslanmaz çelik ürünlerine 23 Temmuz 2019 tarihinden itibaren beş yıl süreyle yüzde 18,1 ila yüzde 103,1 oranlarında anti-damping vergisi uygulamaya başlamıştı.

Açıklamada, Japonya menşeli paslanmaz çelik kütükler ve sıcak haddelenmiş paslanmaz çelik levha ve bobinlerin ithalatına yönelik anti-damping önlemlerinin 23 Temmuz 2024 tarihinden itibaren sona ereceği belirtildi.

Paslanmaz çelik kütükler ve sıcak haddelenmiş paslanmaz çelik levha ve bobinler; gemi, konteyner, demiryolu, elektrik enerjisi, petrol ve petrokimya gibi endüstrilerde yaygın olarak kullanılıyor.

Kaynak: Xinhua

Ticaret Bakanlığı, Avrupa Birliği, Güney Kore, Endonezya, Japonya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, ithal paslanmaz çelik ürünlere yönelik anti-damping önlemlerini gözden geçirecek - Son Dakika

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