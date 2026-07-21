Çin, Japon Neo-Militarizmine Dikkat Çekti

BEİJİNG, 21 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Japon neo-militarizminin özündeki tehdidi açığa vurduğunu belirterek, uluslararası toplumun son derece teyakkuzda olmayı sürdürmesi gerektiğini söyledi.

Lin salı günkü basın toplantısında, Japonya Savunma Bakanı'nın nükleer meselelerle ilgili politikaların kısıtsız şekilde tartışılmasını savunan ifadeleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Japonya'nın 2. Dünya Savaşı sonrasındaki tarihinde görevdeki bir Japon savunma bakanının bu kadar kışkırtıcı ve tehlikeli açıklamalarda bulunmasının son derece nadir olduğuna dikkat çeken Lin, bunun, iktidardaki Japon yetkililerin, nükleer silahlara sahip olmamaya yönelik üç ilkeden sapma ve 2. Dünya Savaşı sonrasında kurulan uluslararası düzene meydan okuma hırsını tam anlamıyla gözler önüne serdiğini ifade etti.