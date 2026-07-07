Çin, Japon Tekneyi Uzaklaştırdı

BEİJİNG, 7 Temmuz (Xinhua) -- Çin Sahil Güvenliği Sözcüsü Jiang Lue, Çin'e ait Chiwei Yu adasının karasularına izinsiz giren bir Japon teknesinin bölgeden uzaklaştırıldığını söyledi.

Jiang salı günü yaptığı açıklamada, Çin Sahil Güvenliği'ne ait gemilerin söz konusu tekneyi yasalara uygun şekilde uyarmak ve bölgeden uzaklaştırmak üzere gerekli önlemleri aldığını belirtti.

Diaoyu Dao ve ona bağlı adaların Çin'in öz toprakları olduğunu vurgulayan Jiang, Japon tarafına ilgili sulardaki tüm hak ihlallerine ve provokatif eylemlerine derhal son verme çağrısında bulundu.

Sözcü, Diaoyu Dao ve çevresindeki adalara ait karasularında hak koruma ve kolluk operasyonları yürütmeye ve Çin'in egemenlik ve denizcilik hak ve çıkarlarını korumaya devam edeceklerini vurguladı.