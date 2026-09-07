Çin, Japonya menşeli diklorosilana yüzde 80,8-99,2 geçici anti-damping önlemi uygulayacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çin, Japonya menşeli diklorosilana yüzde 80,8-99,2 geçici anti-damping önlemi uygulayacak

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Ticaret Bakanlığı, Japonya menşeli diklorosilanın dampingli satışının yerli sanayiye zarar verdiği ön kararına dayanarak bu ülkeden ithalata geçici anti-damping önlemleri getirileceğini açıkladı.

BEİJİNG, 7 Eylül (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı, Japonya menşeli diklorosilanın Çin pazarına dampingli olarak satıldığına dair ön kararın ardından bu ülkeden yapılan diklorosilan ithalatına geçici anti-damping önlemleri uygulayacaklarını açıkladı.

Bakanlıktan pazartesi günü yapılan açıklamaya göre ithalatçılar, Çin'in anti-damping yönetmelikleri uyarınca 8 Eylül 2026 tarihinden itibaren yüzde 80,8-99,2 arasında değişen oranlarda nakit teminat yatıracak. Her şirket için belirlenen marj oranına göre değişen teminatlar, Çin Gümrük İdaresi'ne yatırılacak.

Yerli sektörden yapılan başvuru üzerine bakanlığın 7 Ocak 2026 tarihinde başlattığı soruşturmanın, Çin'in yasa ve yönetmeliklerine ve Dünya Ticaret Örgütü kurallarına tam riayetle yürütüldüğü belirtildi.

Bakanlık sözcüsü, ilk incelemelerde elde edilen kanıtlara göre, Japonya'dan yapılan dampingli ithalatın yerli sanayiye maddi zarar verdiğini ve söz konusu damping ile zarar arasında nedensel ilişki bulunduğunu söyledi.

Sözcü, ticareti düzeltme önlemlerine başvurma konusunda ihtiyatlı ve itidalli davranan Çin'in, adil ve serbest ticarete bağlılığını sürdürdüğünü ifade etti. Soruşturmanın yasalara uygun şekilde sürdürüleceğini ve ilgili tüm tarafların haklarının korunacağını kaydeden sözcü, soruşturma sonuçlarına göre objektif ve adil bir nihai karar verileceğini vurguladı.

Yarı iletken çip üretiminde kilit öneme sahip bir malzeme olan diklorosilan, mantık çipleri, bellek çipleri ve analog çipler gibi ürünlerin üretimine yönelik epitaksiyel, silisyum karbür, silisyum nitrür, silisyum oksit ve polisilikon filmlerde olduğu üzere ince film biriktirme süreçlerinde kullanılıyor. Silikon bazlı öncüller ve polisilazanların sentezinde de diklorasilandan yararlanılıyor.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Ticaret Bakanlığı, Japonya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, Japonya menşeli diklorosilana yüzde 80,8-99,2 geçici anti-damping önlemi uygulayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni OVP’de çalışma hayatını değiştirecek formüller Evden çalışma, esnek mesai ve bakım desteği... Yeni OVP'de çalışma hayatını değiştirecek formüller! Evden çalışma, esnek mesai ve bakım desteği...
Galatasaray’ın Sporting maçını Norveçli hakem yönetecek Galatasaray'ın Sporting maçını Norveçli hakem yönetecek
3 yaşındaki Mavi’nin öldüğü kaza görüntüleri ortaya çıktı Sürücünün savunması isyan ettirdi 3 yaşındaki Mavi'nin öldüğü kaza görüntüleri ortaya çıktı! Sürücünün savunması isyan ettirdi
Tanju Özcan’dan “2,5 milyon lira“ savunması “Cevap vermemek için 10 takla atıyor“ Tanju Özcan'dan "2,5 milyon lira" savunması! "Cevap vermemek için 10 takla atıyor"
Dursun Özbek’ten, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’na ziyaret Dursun Özbek'ten, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na ziyaret
Süper Lig’de yayıncı değişiyor Masadaki rakam tam 500 milyon dolar Süper Lig'de yayıncı değişiyor! Masadaki rakam tam 500 milyon dolar

11:48
İmam ve müezzin cami kapısında tekme tokat kavga etti
İmam ve müezzin cami kapısında tekme tokat kavga etti
11:42
Bir babanın en ağır vedası 4 yaşındaki kızına son kez sarıldı
Bir babanın en ağır vedası! 4 yaşındaki kızına son kez sarıldı
11:32
Fenerbahçe’nin alamadığı forvetler leblebi gibi gol atıyor
Fenerbahçe'nin alamadığı forvetler leblebi gibi gol atıyor
11:29
OVP sonrası hesaplar değişti İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
OVP sonrası hesaplar değişti! İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
11:10
Ankara kulislerini hareketlendiren Demirtaş iddiası DEM Parti’nin başına geçebilir
Ankara kulislerini hareketlendiren Demirtaş iddiası! DEM Parti'nin başına geçebilir
10:53
İntihar edeceğini söyleyen kızın yayınına annesi de girdi
İntihar edeceğini söyleyen kızın yayınına annesi de girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2026 12:07:29. #7.13#
SON DAKİKA: Çin, Japonya menşeli diklorosilana yüzde 80,8-99,2 geçici anti-damping önlemi uygulayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement