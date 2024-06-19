Çin-Kırgızistan-Özbekistan Demir Yolu Projesi Kanun Teklifi Onaylandı

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Çin-Kırgızistan- Özbekistan Demir Yolu projesi anlaşmasına dair kanun teklifi Kırgızistan Meclisi tarafından onaylandı.

Meclis Başkanı Nurlanbek Şakiyev'in başkanlığında toplanan 90 sandalyeli Meclis Genel Kurulunda Çin-Kırgızistan-Özbekistan Demir Yolu projesi anlaşmasına dair kanun teklifi görüşüldü.

Genel Kurula teklifi sunan Ulaştırma ve İletişim Bakan Yardımcısı Irısbek Bariyev, "Kanun taslağı, Çin-Kırgızistan-Özbekistan Demir Yolu'nun inşaatı projesinin pratik uygulamasının başlatılmasına olanak sağlayacak." dedi.

Bariyev, "Çin-Kırgızistan-Özbekistan Demir Yolu projesi Güneydoğu, Batı Asya ve Orta Doğu ülkelerinin pazarına erişim sağlayacak. Bu rota, malların Çin'den Kırgızistan'a, ayrıca Türkiye dahil Orta Asya ve Orta Doğu ülkelerine ve ayrıca Avrupa Birliği'ne (AB) teslim edilmesini sağlayacak." diye konuştu.

Milletvekili Gulya Kojokulova, Kırgızistan ekonomisinin gelişmesine olumlu etki yapacak kanun teklifini desteklediklerini söyledi.

Görüşmelerin ardından, 6 Haziran'da Çin'in başkenti Pekin'de, Çin, Kırgızistan ve Özbekistan hükümetleri arasında imzalanan Çin-Kırgızistan-Özbekistan Demir Yolu projesi anlaşmasına dair kanun teklifi kabul edildi.

Orta Asya'da asrın projesi olarak görülen ve Çin ile Orta Asya'yı, Avrupa'ya bağlayacak söz konusu projenin bu yılın sonuna başlayacağı duyurulmuştu.