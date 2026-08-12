Çin, Kolombiya\'ya Deprem Yardımı İçin Hazır

BEİJİNG, 12 Ağustos (Xinhua) -- Çin Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı Sözcüsü Tang Ying, Kolombiya'da çok sayıda can kaybına ve büyük maddi hasara yol açan şiddetli depremin ardından, yardım çalışmalarını desteklemek amacıyla kapasiteleri dahilinde insani yardım sağlamaya hazır olduklarını söyledi.

Tang salı günü yaptığı açıklamada, felaketi yakından takip ettiklerini belirterek, Kolombiya'nın ihtiyacı doğrultusunda uygun şekilde destek sağlayacaklarını ifade etti.