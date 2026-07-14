Çin, Körfez'de Ateşkes Çağrısı Yaptı - Son Dakika
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Çin, Körfez'de Ateşkes Çağrısı Yaptı

Çin, Körfez\'de Ateşkes Çağrısı Yaptı
14.07.2026 18:10
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Çin Dışişleri Bakanlığı, Körfez'deki çatışmaların sürmemesi için taraflara itidal çağrısında bulundu.

BEİJİNG, 14 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Körfez bölgesinde askeri çatışmaların yeniden alevlenmesinden son derece endişe duyduklarını belirterek, ilgili taraflara itidalli davranma ve güçlükle sağlanan ateşkesi koruma çağrısında bulundu.

Lin salı günkü basın toplantısında, ilgili taraflara savaşın yeniden başlamasını önleme, daha da önemlisi çatışmaların yayılmasının ve daha fazla masum insanın zarar görmesinin önüne geçme çağrısı yaptı.

Hürmüz Boğazı'na kıyısı olan ülkelerin yasal hak ve çıkarlarına saygı gösterilmesi ve boğazdan normal ve güvenli geçişlerin en kısa sürede yeniden başlamasının uluslararası toplumun beklentisi olduğunu ifade eden Lin, ilgili tarafların aynı yönde çaba göstererek uygun bir çözüm bulmaları gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua

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