Çin Kuşak ve Yol ile Küresel Kalkınma Vizyonunu Destekliyor

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BEİJİNG, 7 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ni dünyaya fayda sağlayan bir mutluluk kaynağı ve ülkelerin ortak modernleşmeyi gerçekleştirmelerine yardımcı olan bir umut ışığı haline getirmek için tüm taraflarla çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

ABD'li ekonomist Jeffrey Sachs, "Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin büyük bir destekçisi" olduğunu ve "Çin'in dünya genelinde altyapıyı teşvik ettiği" yönünde açıklamalarda bulunmuştu.

Lin cuma günkü basın toplantısında yüksek kaliteli Kuşak ve Yol işbirliğinin geçtiğimiz yıl içinde somut ve verimli sonuçlar elde ettiğini belirtti. Sözcü, Çin'in birçok ülkeyle Kuşak ve Yol işbirliği belgeleri imzaladığını, Kuşak ve Yol Uluslararası İşbirliği Forumu Sekretaryası kurduğunu ve enerji, vergilendirme ve afet yardımı alanlarında 30'dan fazla çok taraflı işbirliği platformu oluşturduğunu ifade etti.

Sözcü, Kuşak ve Yol işbirliğinin, Çin'in ortak ülkelerle dostluğunu pekiştirmesine ve bu ülkelerdeki sosyoekonomik kalkınmayı ilerletmesine katkıda bulunarak önemli başarılar elde ettiğini kaydetti.

Lin, Kuşak ve Yol İnisiyatifi çerçevesinde Maldivler'de bir deniz üzeri köprü inşa edildiğini, Afrika'da elektrikli demiryolu projeleri gerçekleştirildiğini ve Yunanistan'daki Pire Limanı'nın canlandırıldığını belirtti. Peru'daki Chancay Limanı'nın Güney Amerika'nın ilk akıllı ve yeşil limanı haline geldiğini, Cakarta- Bandung Yüksek Hızlı Demiryolu'nun Endonezya'yı yüksek hızlı demiryolu çağına taşıdığını ve Çin-Laos Demiryolu'nun Laos'un demiryolu hayalini gerçekleştirdiğini hatırlatan sözcü, Luban Atölyesi, Juncao teknolojisi programları, su arıtma sistemlerinin yenilenmesi ve güneş enerjisi istasyonları gibi geçim kaynaklarına yönelik projelerinse yerel halkların yaşam standartlarını büyük ölçüde iyileştirdiğini söyledi.

Lin, yüksek kaliteli Kuşak ve Yol işbirliğinin amacının, ortak ülkelerin dünya ile bağlantı kurmalarını sağlamak ve bu bağlantılardan faydalanmalarına olanak tanımak ve Küresel Güney'e kalkınma ve refah umudu getirmek olduğunu belirtti.

Sözcü, Çin'in kapsamlı istişare, ortak katkı ve ortak fayda vizyonunu el üstünde tutmayı sürdürmek amacıyla tüm taraflarla çalışmaya hazır olduğunu ve Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ni dünyaya fayda sağlayan bir mutluluk kaynağına ve ülkelerin modernleşmeyi ortaklaşa gerçekleştirmelerine yardımcı olan bir umut ışığına dönüştüreceğini söyledi.