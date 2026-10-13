Çin mahkemeleri, Wei ailesi çetesinin 3 üst düzey üyesini idam cezasına çarptırdı

Çin mahkemeleri, Wei ailesi çetesinin 3 üst düzey üyesini idam cezasına çarptırdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin mahkemeleri, Myanmar'ın kuzeyinde telekomünikasyon dolandırıcılığı ve kumar yürüten Wei ailesi çetesinin 3 üst düzey üyesini idam cezasına çarptırdı. Çetenin diğer 3 üyesi müebbet hapse, 55 sanık ise 3 yıl 3 aydan 24 yıla kadar hapse mahkum edildi.
FUZHOU, 13 Ekim (Xinhua) -- Çin, Myanmar'ın kuzeyinde telekomünikasyon dolandırıcılığı ve kumar gibi suç faaliyetleri yürüten Wei ailesi liderliğindeki çetenin üç üst düzey üyesini idam cezasına çarptırdı.
Çin'in doğusundaki Fujian eyaletinde bulunan Quanzhou Orta Halk Mahkemesi ve Nan'an Halk Mahkemesi tarafından salı günü açıklanan kararlara göre, çetenin diğer 3 üyesi müebbet hapis cezasına çarptırılırken, 55 sanık ise 3 yıl 3 aydan 24 yıla kadar değişen hapis cezalarına mahkum edildi.
Kaynak: Xinhua
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