Çin Mahkemesi Denizdeki Anlaşmazlığı Çözdü - Son Dakika
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Çin Mahkemesi Denizdeki Anlaşmazlığı Çözdü

Çin Mahkemesi Denizdeki Anlaşmazlığı Çözdü
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Guangzhou Deniz Mahkemesi, iki yabancı geminin çarpışma davasını arabuluculukla sonuçlandırdı.

BEİJİNG, 10 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in Guangdong eyaletindeki Guangzhou Deniz Mahkemesi, Hürmüz Boğazı yakınlarında iki yabancı geminin çarpışması nedeniyle ortaya çıkan anlaşmazlığı Çin Yüksek Halk Mahkemesi'nin rehberliğinde arabuluculuk yoluyla çözüme kavuşturdu.

Çin Yüksek Halk Mahkemesi'nden pazartesi günü yapılan açıklamaya göre 180 milyon yuan (yaklaşık 26,5 milyon ABD doları) tutarında tazminat talebinin söz konusu olduğu dava, her ikisi de yabancı şirketlere ait olan ve bu şirketler tarafından işletilen, Antigua ve Barbuda bandıralı "Adalynn" ile Liberya bandıralı "Front Eagle" gemileri arasında görüldü.

İki gemi, Haziran 2025'te Hürmüz Boğazı yakınlarındaki sularda çarpışmış, "Front Eagle" adlı geminin Guangdong'un Shenzhen kentinde onarım gördüğü sırada "Adalynn" gemisinin sahibi, Guangzhou Deniz Mahkemesi'ne Front Eagle'ın haczedilmesi için başvuruda bulunmuştu.

Davanın Guangzhou Deniz Mahkemesi'nce görülmesini kabul eden taraflar, uyuşmazlığın esası ile ilgili konuların çözümünde geçerli hukuk olarak Çin hukukunu seçti.

Ekim 2025 ile Temmuz 2026 tarihleri arasında duruşmalar öncesinde dört toplantı düzenleyen mahkeme, 14 Temmuz 2026'da açık duruşma gerçekleştirdi. Ayrıca kazayla ilgili resmi bir soruşturma yürütülmemiş olması ve resmi bir kararın bulunmaması nedeniyle, çarpışma ile ilgili bilgilerin tespitine yardımcı olmak üzere teknik denizcilik müfettişleri devreye sokuldu.

Davanın başyargıcı Wu Guining, kanıt tespiti sürecinde çarpışmanın yaşanma sürecini yeniden canlandıran mahkemenin, taraflara düşen sorumlulukların net şekilde belirlenmesini sağladığını söyledi.

Mahkemenin arabuluculuğu sayesinde ilgili taraflar uzlaşmaya varırken, mahkeme temmuz ayı sonunda sorumluluk fonunun dağıtımını organize etti.

"Adalynn" gemisinin sahibini temsil eden Bilov Viacheslav, Çin'in hukuk ve yargı sistemlerinin tarafsızlığına ve adaletine güven duyduklarını belirtti. Bu güvenden dolayı söz konusu uyuşmazlığı bir Çin mahkemesine götürmeye karar verdiklerini kaydeden Viacheslav, bu seçimin doğru olduğunun ortaya çıktığını söyledi.

Viacheslav, Çin mahkemesinin etkinliği ve Çinli denizcilik uzmanlarının profesyonelliğinden etkilendiklerini de dile getirdi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin Mahkemesi Denizdeki Anlaşmazlığı Çözdü - Son Dakika

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