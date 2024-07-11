Çin, NATO'nun Rusya-Ukrayna Savaşı açıklamasını kabul etmiyor - Son Dakika
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Çin, NATO'nun Rusya-Ukrayna Savaşı açıklamasını kabul etmiyor

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, NATO bildirgesinde Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 'kesin olarak kolaylaştırıcısı' olarak nitelendirilmesinin kabul edilemez olduğunu belirtti. Lin, NATO'yu ülkenin iç siyasetine karışmamaya ve Asya-Pasifik'te kaos oluşturmamaya çağırdı. Çin, Ukrayna konusunda adil ve objektif bir duruş sergilediğini vurguladı ve NATO'nun güvenliğinin diğer ülkelerin güvenliği pahasına sağlandığını söyledi.

11.07.2024 13:05
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, ülkesinin NATO bildirgesinde Rusya- Ukrayna Savaşı'nın "kesin olarak kolaylaştırıcısı" olarak nitelendirilmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Günlük basın toplantısında konuşan Sözcü Lin, "Çin, NATO'yu ülkemizin iç siyasetine karışmamaya, imajını lekelememeye ve Avrupa'da kargaşa yarattıktan sonra Asya-Pasifik'te de kaos oluşturmamaya çağırıyor." ifadesini kullandı.

Lin, "NATO'nun Ukrayna konusunda 'Çin'in sorumluluğu propagandası' mantıksız ve kötü niyetlidir." diye konuştu.

Ülkesinin Ukrayna konusunda "adil ve objektif duruşu" olduğunu belirten Lin, NATO'nun "sözde güvenliğinin" diğer ülkelerin güvenliği pahasına sağlandığını söyledi.

ABD'de yapılan 75. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin sonuç bildirgesi yayımlanmıştı.

Bildirgede, Çin, Rusya'nın Ukrayna'daki savaş çabalarının "kesin olarak kolaylaştırıcısı" şeklinde nitelendirilirken, Pekin'in Avrupa-Atlantik güvenliğine sistemik zorluklar yaratmaya devam ettiği belirtilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çin, NATO'nun Rusya-Ukrayna Savaşı açıklamasını kabul etmiyor - Son Dakika

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