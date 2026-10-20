Çin ordusu, Sabina Sığı çevresinde ABD gemisi USS Charleston'ı takip ettiğini duyurdu - Son Dakika
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Çin ordusu, Sabina Sığı çevresinde ABD gemisi USS Charleston'ı takip ettiğini duyurdu

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Çin Halk Kurtuluş Ordusu, Sabina Sığı çevresinde seyreden ABD Donanmasına ait USS Charleston kıyı muharebe gemisini takip ettiğini açıkladı. Sözcü Yin Gang, geminin Çin hükümetinin izni olmadan bölgeye girdiğini iddia edip ABD'ye eylemlere derhal son verme çağrısı yaptı.

Çin, Güney Çin Denizi'nde Filipinler ile egemenlik ihtilafı yaşadığı Sabina Sığı çevresinde seyreden ABD'ye ait kıyı muharebe gemisini takip ettiğini bildirdi.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu Güney Cephe Komutanlığı Deniz Kuvveti Sözcüsü Yin Gang, ABD Donanmasına ait kıyı muharebe gemisi USS Charleston'ın Çinlilerin "Şienbin" adını verdiği resifin yakınındaki sulara, Çin hükümetinin izni olmadan girdiğini ifade etti.

Geminin Çin'in kendi suları olarak gördüğü bölgeye "yasa dışı" girdiğini iddia eden Sözcü Yin, Komutanlığa bağlı deniz unsurlarının gemiyi kanun ve düzenlemelere uygun olarak takip ettiğini belirtti.

Yin, Çin'in, Spratly Adaları ve onun parçası olan Sabina Sığı ve çevresindeki sularda "tartışılmaz egemenliğe" sahip olduğunu, ABD'nin eyleminin, egemen haklarını ve çıkarlarını ihlal ettiğini, deniz güvenliğini tehlikeye attığını ve bölgesel barış ile istikrara zarar verdiğini savundu.

ABD'ye bu tür eylemlere derhal son vermesi çağrısı yapan Yin, Çin'in ulusal egemenliğini ve denizlerdeki hakları ile çıkarlarını korumak üzere teyakkuzda olacaklarını vurguladı.

Sabina Sığı

Filipinler'in "Escoda", Çinlilerin "Şienbin" adını verdiği Sabina Sığı, Güney Çin Denizi'nde Spratly Adaları'nın güneyinde, Filipinler'in Palawan Adası'nın 130 kilometre batısında yer alıyor.

Filipinler'e ait BRP Teresa Magbanua gemisinin 2024'te Sabina Sığı'na uzun süreli demirlemesinin ardından iki ülke sahil güvenlik gemileri arasında çarpmalara varan sürtüşmeler yaşanmıştı.

Çin'in, Filipinler gemilerinin söz konusu gemiye ikmal sağlamak üzere düzenlediği seferleri engellemeye çalışması gerilimi tırmandırmıştı.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin bağımsızlıklarını kazandığı İkinci Dünya Savaşı sonrasından bu yana bölge ülkeleri arasında egemenlik ihtilaflarının odağında yer alıyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde egemenlik iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede Filipinler, Vietnam, Brunei ve Malezya da hak iddia ediyor.

Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda üsler inşa etmesine, askeri unsurlarının yanı sıra sivil gemi filolarıyla varlık göstermesine, bölge ülkelerinin yanı sıra ABD karşı çıkıyor.

Hollanda'nın Lahey kentindeki Daimi Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda, Çin'in Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına hükmetmişti.

Kaynak: AA
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