Çin, Orta Doğu'da Gerilimin Azaltılması Çağrısı Yaptı

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Çin, Orta Doğu'da uzun vadeli istikrarın sağlanması için ilgili taraflarla çalışmaya hazır olduğunu belirterek, bölgede gerilimin azaltılması çağrısı yaptı.

Global Times'ın haberine göre, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien günlük basın toplantısında, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye yönelik suikastın bölgedeki yankılarını değerlendirdi.

Heniyye'ye yapılan suikastın ardından Orta Doğu'daki gerilimin azaltılması çağrısında bulunan Lin, Çin'in her zaman bölgede barışı korumaya kararlı olduğunu ve uzun vadeli istikrarın sağlanması için ilgili taraflarla çalışmaya hazır olduğunu ifade etti.

Filistinli grupları bir araya getirme çabalarına ilişkin soru üzerine Lin, ülkesinin her zaman Filistin'in uzlaşmasını desteklediğini ve Filistin'de iç uzlaşmanın sağlanmasının Filistin meselesinin çözümü ve Orta Doğu'da barış ile istikrarın sağlanması için önemli bir adım olduğunu kaydetti.

Lin, Orta Doğu'daki durum ne kadar ağır olursa, uluslararası toplumun gerilimin ve çatışmaların azaltmasına teşvik etmek için o kadar fazla çaba göstermesi gerektiğini vurguladı.

Sözcü Lin, dünkü basın toplantısında da Heniyye'ye yapılan suikastı kınamıştı.

Pekin'in, "bu olayın bölgesel durumda daha fazla istikrarsızlığa yol açabileceğinden derin endişe duyduğunu" belirten Lin, Gazze'de mümkün olan en kısa sürede kapsamlı ve kalıcı bir ateşkes sağlanması gerektiğini kaydetmişti.

Hamas lideri Heniyye'nin İran'da suikasta uğraması

Heniyye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Heniyye'nin, Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

Heniyye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.