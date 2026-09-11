Çin Sahil Güvenliği filosu Diaoyu Dao karasularında devriye görevi yaptı
Çin Sahil Güvenliği'ne ait bir filo, Diaoyu Dao adası ve bitişik adaların karasularında devriye görevine çıktı. Açıklamaya göre perşembe günkü devriye yasalara uygun olarak gerçekleştirildi ve ülkenin bölgedeki yasal haklarının korunması amaçlandı.
BEİJİNG, 11 Eylül (Xinhua) -- Çin Sahil Güvenliği'ne ait bir filo, Çin'in Diaoyu Dao adası ve bitişik adalarının karasularında devriye görevine çıktı.
Çin Sahil Güvenliği'nden yapılan açıklamada, perşembe günkü devriyenin yasalara uygun olarak gerçekleştirildiği ve ülkenin bölgedeki yasal haklarını korumayı amaçladığı belirtildi.
Kaynak: Xinhua
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