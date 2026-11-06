Çin Sahil Güvenliği gemisi Sandu, Penang'a liman ziyareti için Sanya'dan hareket etti - Son Dakika
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Çin Sahil Güvenliği gemisi Sandu, Penang'a liman ziyareti için Sanya'dan hareket etti

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Çin Sahil Güvenliği gemisi Sandu, Penang\'a liman ziyareti için Sanya\'dan hareket etti
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Çin Sahil Güvenliği'ne ait Sandu gemisi, Malezya'nın Penang kentine liman ziyareti için perşembe günü Sanya'dan hareket etti. Ziyaret, iki ülke sahil güvenlikleri arasındaki işbirliğini derinleştirmeyi ve Güney Çin Denizi'nde barış ile istikrarın korunmasını amaçlıyor.

SANYA, 6 Kasım (Xinhua) -- Çin Sahil Güvenliği'ne ait Sandu gemisi, Malezya'nın Penang kentine liman ziyareti gerçekleştirmek üzere perşembe günü Çin'in güneyindeki Hainan eyaletine bağlı Sanya kentinden hareket etti.

Ziyaret çerçevesinde Çin ve Malezya sahil güvenlikleri arasındaki etkileşim ve işbirliğinin derinleştirilmesi, deniz kolluk görevlerinde koordinasyonun güçlendirilmesi ve Güney Çin Denizi'nde barış ve istikrarın ortaklaşa korunması amaçlanıyor.

Ziyaret süresince iki taraf, üst düzey görüşmeler gerçekleştirecek ve denizde yürütülen kolluk faaliyetlerine ilişkin çeşitli konularda görüş alışverişinde bulunacak.

Çin ve Malezya sahil güvenlikleri üst üste ikinci yıl resmi temaslarda bulunuyor. Malezya Deniz Kolluk Kurumu'na ait bir gemi, Haziran 2025'te Sanya kentini ziyaret etmişti.

Kaynak: Xinhua
Çin Halk CumhuriyetiSahil GüvenlikPolitikaMalezyaGüncelDünyaSon Dakika

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