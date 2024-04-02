Çin, Şam'daki İran diplomatik misyonuna yapılan saldırıyı kınadı

Uludağ'da Villada Cinayet: Yangında Bulunan Ceset Cinayet Çıktı

Bursa'nın Uludağ'ın eteklerindeki İnkaya Mahallesi'ndeki bir villada çıkan yangında bulunan cesedin, villanın bahçıvanı olan Ali V. tarafından öldürülen arkadaşı Mustafa Ş.'ye ait olduğu ortaya çıktı. Ali V., cesedi yok etmek için yangın çıkarttığı sırada ağır yaralandı ve hastanede tedavi altına alındı. Cinayet Büro Amirliği, olayın perde arkasını araştırırken, Ali V. cinayeti itiraf etti ve tutuklama kararı verildi.