Çin, Şam'daki İran diplomatik misyonuna yapılan saldırıyı kınadı

Çin, Suriye'nin başkenti Şam'daki İran diplomatik misyonunu hedef alan saldırıyı kınadı.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, saldırının Orta Doğu'da süregelen kargaşa içinde gerilimi yükselteceği uyarısında bulundu.
Diplomatik kurumların güvenliğine yönelik ihlallerin kabul edilemeyeceğini vurgulayan Sözcü Vang, "Çin, Suriye'deki İran Büyükelçiliğine yapılan saldırıyı kınıyor." dedi.
Vang, Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğini belirterek, "Bu eylem Orta Doğu'da devam eden kargaşa içinde gerilimin yükselmesine yol açabilir." ifadesini kullandı.
İran Devrim Muhafızları Ordusundan dün yapılan açıklamada, İran'ın Şam Büyükelçiliği yerleşkesindeki konsolosluk binasına İsrail tarafından düzenlenen füze saldırısında Tuğgeneral Muhammed Rıza Zahidi ile Tuğgeneral Muhammed Hadi Hac Rahimi dahil 7 yetkilinin hayatını kaybettiği duyurulmuştu.
Diğer yandan Tel Aviv yönetimi, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına düzenlenen saldırıyı resmi olarak üstlenmedi.
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