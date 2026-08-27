Çin Sanayi Şirketleri Kârı Yüzde 17,6 Arttı - Son Dakika
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Çin Sanayi Şirketleri Kârı Yüzde 17,6 Arttı

Çin Sanayi Şirketleri Kârı Yüzde 17,6 Arttı
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2026'nın ilk yedi ayında Çin'de büyük sanayi şirketleri kârını yüzde 17,6 artırarak 4,58 trilyon yuan oldu.

BEİJİNG, 27 Ağustos (Xinhua) -- Çin'de büyük sanayi şirketlerinin karı, 2026 yılının ilk yedi ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,6 arttı.

Ulusal İstatistik Bürosu'nun perşembe günü açıkladığı verilere göre, yıllık ana faaliyet geliri en az 20 milyon yuan (yaklaşık 2,95 milyon ABD doları) olan bu sanayi şirketlerinin toplam karı ocak-temmuz döneminde 4,58 trilyon yuana ulaştı.

Başlıca üç sektördeki dağılıma göre, madencilik sektörünün karı yüzde 34,9 artışla 666,05 milyar yuana, imalat sektörünün karı ise yüzde 18,8 artışla yaklaşık 3,44 trilyon yuana yükseldi. Öte yandan elektrik, ısıtma, doğalgaz ve su üretimi ve tedariki sektörünün karı ise yüzde 5,8 düşüşle 478,42 milyar yuana geriledi.

Önde gelen sektörlerden bilgisayar, iletişim ve diğer elektronik ekipman imalatı sektörünün karı yüzde 110 arttı. Demir dışı metal eritme ve haddeleme sektörünün karı yüzde 91,8, kimyasal hammadde ve ürün imalatı sektörünün karı yüzde 56,6, kömür madenciliği ve yıkama sektörünün karı ise yüzde 50,4 artış kaydetti. Petrol, kömür ve diğer yakıt işleme sektörü ise zarardan kara geçti.

Verilere göre, söz konusu sanayi şirketlerinin toplam geliri, yılın ilk yedi ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,5 artışla 80,92 trilyon yuana ulaşırken, işletme maliyetleri yüzde 5,9 artarak 68,79 trilyon yuana yükseldi.

Büro istatistikçisi Yu Weining'e göre nispeten daha hızlı kar artışı, istikrarlı sanayi üretiminden ve yeni büyüme faktörlerinin hızlı genişlemesinden kaynaklandı.

Elektronik sektörünün başlıca itici güç olduğunu belirten Yu, sektörün karının yüzde 110 arttığını ve ülkenin sanayi karlarındaki genel büyümeye 9,3 yüzde puan katkı sağladığını söyledi.

Söz konusu dönemde güçlü ivme sergileyen yüksek teknolojili imalat sektörünün karı da yüzde 50,1 artarak ülkenin sanayi karlarındaki genel büyümeye 9,6 yüzde puan katkı sağladı. Karı yüzde 55,2 artan hammadde imalatı sektörünün katkısı ise 7,1 yüzde puan oldu.

İlk yedi ayda gelir üzerinden kar marjının yüzde 5,66 olduğunu belirten Yu, bunun 2023 yılından bu yana aynı dönem için kaydedilen en yüksek oran olduğuna dikkat çekti.

Uluslararası konjonktürün karmaşık ve zorlu olmaya devam ettiğine işaret eden Yu, yurtiçinde güçlü arz ile zayıf talep arasındaki dengesizliğin de belirginliğini koruduğunu söyledi. Yu, yüksek kaliteli sanayi gelişiminin temellerini sağlamlaştırmak üzere iç talebi genişletme ve arzı optimize etmenin yanı sıra geleneksel sanayilerin dönüşümünü, yükselen sektörlerin büyümesini ve geleceğin sanayilerinin geliştirilmesini ilerletmek için daha fazla çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

Verilere göre, büyük sanayi şirketlerinin karı temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,2 arttı.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Sanayi Şirketleri Kârı Yüzde 17,6 Arttı - Son Dakika

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