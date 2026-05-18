Çin Sanayi Üretimi Yüzde 5,6 Arttı

BEİJİNG, 18 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in katma değerli sanayi üretimi 2026 yılının ilk 4 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,6 artış gösterdi.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun pazartesi günü açıkladığı verilere göre, nisan ayındaki sanayi üretimi de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1, bir önceki aya göre ise yüzde 0,05 büyüme sergiledi.

Sanayi üretimi verileri, yıllık ana iş cirosu en az 20 milyon yuan (yaklaşık 2,92 milyon ABD doları) olan büyük işletmelerin faaliyetlerini ölçmede kullanılıyor.

Sektör bazlı verilere göre, madencilik sektöründe yılın ilk 4 ayındaki katma değerli üretim geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,5 artarken, imalat sektöründe bu oran yüzde 5,8 oldu. Elektrik, ısıtma, doğalgaz ve su üretimi ve tedariki sektörlerinin katma değerli üretimi ise yüzde 4,5 yükseldi.