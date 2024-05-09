Çin, Tayvan'ın Japonya ile yakınlaşmasına tepki gösterdi - Son Dakika
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Çin, Tayvan'ın Japonya ile yakınlaşmasına tepki gösterdi

Çin, Tayvan\'ın Japonya ile yakınlaşmasına tepki gösterdi

Çin, Tayvan'da yapılan başkanlık seçimlerini kazanan Lai Ching-te'nin Japonya ile yakınlaşmaya dair sözlerine tepki gösterdi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Lai'nin Japonya'ya yönelik tehdit olarak nitelendirdiği söyleminin tehlikeli ve yanlış hesaplanmış bir fikir olduğunu belirtti. Çin, Tayvan'ın bağımsızlık iddiasının ve yabancı müdahalesinin barış ve istikrarı tehdit ettiğini vurguladı.

09.05.2024 20:21
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Çin, egemenlik ihtilafı içinde olduğu Tayvan'da ocaktaki başkanlık seçimlerini kazanan Lai Ching-te'nin görev döneminde Japonya ile yakınlaşmaya dair sözlerine tepki gösterdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, Lai'nin dün yaptığı konuşmada, eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo'nun, "Tayvan'a yönelik tehdit, Japonya'ya tehdittir." sözünü hatırlatmasını eleştirdi.

Japonya'da bazılarının Tayvan'a dair dile getirdiği bu denklemin, tehlikeli ve yanlış hesaplanmış bir fikir olduğunu belirten Sözcü Lin, "Demokratik İlerici Parti (DPP) otoriteleri, bu söylemi tekrar edip gündeme getirerek Japonya'ya yanaşmalarının altında yatan mantığın, Tayvan'ı satmak ve dış güçlerin desteğiyle bağımsızlık aramak olduğunu dünyaya gösteriyor." ifadesini kullandı.

Lin, Tayvan'ın bağımsızlığı iddiasının ve yabancı müdahalesinin, Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarın altını oyan başlıca etken olduğuna işaret ederek, "Şunu bir kez daha ifade etmek gerekir ki tek Çin ilkesi, evrensel mutabakattır. Her ne biçim ve gerekçeyle olursa olsun, Tayvan'ın bağımsızlığına yönelik hiçbir bir ayrılıkçı girişim sonuca ulaşamayacaktır." diye konuştu.

Tayvan'ın yeni seçilen lideri Lai, dün, Ada'nın güneyindeki Tainan ilinde Japonya'nın sömürge yönetimi döneminde rezervuar inşa eden Japon mühendis Yoichi Hatta'yı anma töreninde yaptığı konuşmada, göreve geldiğinde Tayvan ile Japonya arasındaki ilişkileri geliştirmeyi, her iki taraf için ekonomik refah yaratarak Hint-Pasifik bölgesinde barışı ve istikrarı birlikte korumayı istediklerini belirtmişti.

Lai, Japonya'nın görevdeki Başbakanı Kişida Fumio'nun, "Tayvan'ın güvenliği küresel bir sorundur." ifadesinin yanı sıra eski Başbakanı Abe Şinzo'nun, "Tayvan'a yönelik tehdit, Japonya'ya tehdittir." sözüne atıf yapmıştı.

Lai'nin yemin töreni öncesine denk geldi

Çinli Sözcü'nün eleştirisinin, Lai'nin 20 Mayıs'taki yemin töreninin öncesine denk gelmesi dikkati çekti.

Pekin yönetimi, Tayvan'da iktidardaki Demokratik İlerici Partiyi (DPP) "bağımsızlık yanlısı", partinin lideri Lai'yi ise "iflah olmaz ayrılıkçı" olarak görüyor.

Çin'in, kendi topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık ve egemenlik ihtilafı halen sürüyor.

Pekin yönetimi, "tek Çin" ilkesini vurgulayarak, Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkileri kesmesini şart koşuyor.

Kaynak: AA

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