Çin Ticaret Bakanlığı: Ticaret savaşının sorumlusu AB - Son Dakika
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Çin Ticaret Bakanlığı: Ticaret savaşının sorumlusu AB

Çin Ticaret Bakanlığı, ticari sürtüşmelerin tırmanma olasılığı hakkında Avrupa tarafının dile getirdiği endişelere cevaben 'Sorumluluk tamamen AB tarafına ait' ifadesini kullandı. Bakanlık, AB'nin Çin'e karşı getirdiği kısıtlayıcı ticaret ve yatırım önlemlerinin Çin-AB ekonomik ve ticari işbirliğini ciddi şekilde baltaladığını belirtti. Çin ise açık ve işbirlikçi bir tutum sergileyerek meseleleri diyalog ve istişare yoluyla çözmeye çalıştığını ifade etti.

22.06.2024 11:59
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BEİJİNG, 22 Haziran (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı, "ticaret savaşına" yol açabilecek tırmanan ticari sürtüşmelerden Avrupa Birliği'nin (AB) sorumlu olduğunu kaydetti.

Bakanlıktan Cuma günü yapılan yazılı açıklamada, ticari sürtüşmelerin tırmanma olasılığı hakkında Avrupa tarafının dile getirdiği endişelere cevaben "Sorumluluk tamamen AB tarafına ait" ifadesi kullanıldı.

Çin'in AB ile ticari sürtüşmelerin devam etmesini istemediğini kaydeden bakanlık, ticari ihtilafları "esef verici şekilde" kışkırtmaya devam eden tarafın Avrupa olduğunu vurguladı.

AB'nin bu yılın başından itibaren Çin'e karşı 31 adet kısıtlayıcı ticaret ve yatırım önlemi getirdiğini belirten bakanlık, bunların 25'inin Çin-AB ekonomik ve ticari işbirliğini ciddi şekilde baltalayan ticari düzeltme önlemleri olduğunu dile getirdi.

Bakanlık, Çin'in ise açık ve işbirlikçi bir tutum sergilediğini ve meseleleri açıkça diyalog ve istişare yoluyla çözme çabası sergilediğini ifade etti.

Bakanlık, Çin'in Dünya Ticaret Örgütü kurallarına her zaman riayet ettiğini ve ticari düzeltme önlemlerini ihtiyatlı ve itidalli kullandığını vurguladı.

AB'nin korumacılığı karşısında Çin'in kendi meşru ve yasal çıkarlarını korumaya kararlı olduğunu kaydeden bakanlık, AB'nin farklılıkları diyalog yoluyla çözmesini ve ticari sürtüşmelerin tırmanmasını yahut kontrolden çıkmasını önlemesini umduklarını belirtti.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin Ticaret Bakanlığı: Ticaret savaşının sorumlusu AB - Son Dakika

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